Noa Lang strooit extra zout in Gentse wonden met post op Instagram

Zondag, 23 april 2023 om 23:58 • Laatste update: 00:06

Club Brugge heeft zich zondag op de laatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League verzekerd van een plek bij de eerste vier door met 7-0 te winnen van KAS Eupen. Dat betekent dat Blauw-Zwart mag deelnemen aan de kampioenspoule. Daarbij kreeg het de hulp van KAA Gent, dat voor deze speelronde vierde stond, maar in eigen huis verloor van degradant KV Oostende (1-2) en op doelsaldo is ingehaald door Brugge.

Noa Lang was in de riante zege op KAS Eupen goed voor een treffer en een assist en had daarmee een belangrijk aandeel in de vierde eindklassering van Brugge. Na afloop van het duel meldde de buitenspeler zich op Instagram met een speciale boodschap voor Gent, het lelijke eendje van de laatste speelronde. Lang postte het clublogo van Oostende en een selfie met een ploeggenoot waarbij hij een zwart-blauw eendje laat zien. Een subtiele verwijzing naar Gent.