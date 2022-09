Afvaller bij Oranje krijgt geen uitleg: ‘Heb ik te weinig gespeeld of geleverd?’

Dinsdag, 20 september 2022 om 21:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:31

Brian Brobbey is teleurgesteld in de beslissing van Louis van Gaal om hem niet op te nemen in de selectie van Oranje. De spits van Ajax werd door de bondscoach bij de voorselectie van het Nederlands elftal gevoegd en mocht hopen op een plek in de definitieve selectie voor de komende Nations League-duels, maar uiteindelijk overleefde hij de schifting niet. “Misschien vindt Van Gaal dat ik te weinig heb geleverd”, reageert Brobbey in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De Ajacied is met gemengde gevoelens aangesloten bij de selectie van Jong Oranje in Zeist. Brobbey geeft aan moeite te hebben met zijn reserverol bij de club, al accepteert hij de keuzes van zowel Alfred Schreuder als Van Gaal. “Natuurlijk ben ik nu soms ontevreden, dat lijkt me normaal. Iedereen die niet speelt, voelt onrust. De trainer had al gezegd te gaan rouleren. En concurrentie maakt iedereen beter. Ik moet m’n best blijven doen en naar mezelf kijken wat er beter kan.”

Waarom Brobbey de definitieve selectie niet gehaald heeft, weet hij niet. De aanvalsleider kreeg in ieder geval geen uitleg van Van Gaal. “Misschien komt het doordat ik te weinig gespeeld heb, maar het kan ook zijn dat hij vindt dat ik te weinig heb geleverd.” In de spitspositie verwacht Brobbey als breekijzer vooral concurrentie te krijgen van Vincent Janssen, daar Luuk de Jong en Wout Weghorst vooral in de lucht sterk zijn. Janssen is in de ogen van Brobbey ook een spits die kan fungeren als aanspeelpunt en voetballend over de grond de oplossing kan zoeken.

Het is nog niet zeker of de twintigjarige aanvaller in actie zal komen in de oefenduels van Jong Oranje met de leeftijdsgenoten van België en Roemenië. Hoewel Brobbey zich wel heeft gemeld op de KNVB Campus in Zeist, moest hij de training op dinsdag individueel afwerken. De spits raakte geblesseerd na een trap van Tijjani Reijnders in de verloren Eredivisie-wedstrijd tegen AZ (2-1) en het is vooralsnog niet duidelijk wat de schade is.