Elftal van de Week: geduldige topscorer en absolute uitblinker bij NAC Breda

Dinsdag, 20 september 2022 om 15:00 • Laatste update: 15:06

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag stond de zevende speelronde op het programma. Heracles Almelo mag zich door de zege en het puntenverlies bij de concurrenten de grote winnaar noemen, terwijl ook FC Den Bosch, MVV Maastricht en NAC Breda uitstekende zaken deden.

Het doel wordt deze week verdedigd door Michael Brouwer. De goalie van Heracles hield voor de vierde keer dit seizoen de nul. In de voorhoede is een plekje ingeruimd voor ploeggenoot Emil Hansson. De buitenspeler creëerde tegen Telstar (0-3) vijf kansen, meer dan iedere andere speler in speelronde zeven van de Keuken Kampioen Divisie. Willem II (Freek Heerkens en Pol Llonch) en MVV Maastricht (Rein Van Helden en Sven Blummel) leveren eveneens twee spelers af.

Uitgelicht

De spitspositie wordt ingevuld door Dylan Vente. De aanvaller van Roda JC is topscorer van de Keuken Kampioen Divisie met acht treffers en blijkt bijzonder geduldig. Tegen FC Eindhoven (3-3) scoorde Vente na 92 minuten en twee seconden. Sinds de start van het seizoen 2021/22 was de aanvalsleider vaker trefzeker na de negentigste minuut dan iedere andere speler (vier keer). Absolute uitblinker deze speelronde was Boyd Lucassen. De verdediger van NAC Breda scoorde tweemaal en was de speler met de meeste gewonnen tackles (vier), balheroveringen (acht) en balcontacten (74).

Elftal van de Week: Brouwer (Heracles Almelo); Lucassen (NAC Breda), Heerkens (Willem II), Van Helden (MVV Maastricht), Milovanovic (Jong Ajax); Colyn (Jong PSV), Ahannach (FC Den Bosch), Llonch (Willem II); Blummel (MVV Maastricht), Vente (Roda JC), Hansson (Heracles Almelo)