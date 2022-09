Van Gaal reageert op Bijlow: ‘Zelfkritiek is een topvoetballer meestal vreemd’

Zondag, 18 september 2022 om 23:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:22

Louis van Gaal heeft zondagavond in de talkshow Humberto een eerste uitleg gegeven over zijn selectie voor de komende interlandperiode. De bondscoach van Oranje wil dolgraag van 'de laatste gelegenheid' gebruikmaken om kennis te maken met Ajax-doelman Remko Pasveer en legt ook uit waarom Feyenoord-goalie Justin Bijlow er niet bij zit. "Ik heb in mijn eerste persconferentie al aangegeven dat we een probleem hebben met de keepers, en dat zeg ik niet voor niks", aldus Van Gaal tegenover Humberto Tan.

Naast Pasveer zijn ook Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (SC Freiburg) en Andries Noppert (sc Heerenveen) geselecteerd. "We hebben heel veel keepers uitgenodigd", zegt Van Gaal. "Tim Krul zit er ook niet bij, maar daar wordt niet over gesproken, omdat hij bij Norwich City zit. Dat is belachelijk, want we volgen al die keepers. Dit is de laatste week dat ik kennis kan maken met bijvoorbeeld Remko Pasveer. Die doet het goed, en deed het vorig jaar ook goed, maar toen raakte hij geblesseerd en kon ik hem niet selecteren. Nu kan ik hem nog één keer selecteren om hem te leren kennen, zodat ik mijn keuze weloverwogen kan maken."

?? Justin Bijlow is 'een klein beetje verrast' door z'n afwezigheid bij Oranje. "Ik had er wel graag bijgezeten, laten we het daar op houden" pic.twitter.com/HaQV0cRaaR — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2022

Bijlow keepte afgelopen jaar zes interlands onder Van Gaal, maar is nu de grote afwezige. "Justin keept op dit moment niet geweldig, en dat weet hij zelf ook", aldus de keuzeheer. Bijlow zelf gaf zondag na de topper van Feyenoord bij PSV (4-3 verlies) een reactie op het uitblijven van een uitnodiging. "Of ik verrast ben? Een klein beetje dan", aldus de keeper van Feyenoord tegenover ESPN. "Nee, ik vind niet dat ik in een mindere fase zit. Of ik in topvorm ben? Natuurlijk kan het altijd beter en ik weet ook wat er beter kan."

Van Gaal is enigszins verbaasd over de woorden van Bijlow. "Wat is het verschil tussen 'in een mindere fase' zitten en 'niet in topvorm zijn'?", aldus de bondscoach. "Zelfkritiek is topvoetballers meestal vreemd." Bijlow kreeg persoonlijk te horen dat hij niet bij Oranje zit. "Bijlow is gebeld, want die was voorheen geselecteerd. Iedereen die er vorige keer bij zat en nu niet is gebeld door mij of door Frans Hoek (de keeperstrainer, red.). Frans doet de keepers, ik doe alle spelers. Spelers die er nog niet bij zijn geweest, zoals Joey Veerman bijvoorbeeld, bel ik niet. Ryan Gravenberch zat de vorige keer bij Jong Oranje, dus die is niet gebeld. Degenen die ik bel heb ik uitgelegd waarom ze niet geselecteerd zijn. Dan zeg ik ook: 'Het is nog geen ramp, maar je moet leveren.' Dat woord 'leveren' heeft een nieuw leven gekregen sinds ik dat gezegd heb over Georginio Wijnaldum, maar dat geldt voor alle spelers."

Prostaatkanker

Van Gaal maakte op 4 april bij Tan bekend aan prostaatkanker te lijden. "Het is een ziekte waarvan je je niet ziek voelt, een ziekte die je moet managen", vertelt de bondscoach nu. "Dat is eigenlijk het enige probleem. Ik heb genoeg energie om dat te managen. Wat het betekent: het probleem is dat je beheersing zou moeten hebben over je urine, en dat is natuurlijk heel wat minder als je prostaat wordt weggehaald. Ik had een katheter in mijn blaas, zodat ik niet in mijn broek pieste, maar dat moet terugkomen. Dat heeft zijn tijd nodig. Dat moet je kunnen managen. Dat gaat heel goed. Ik heb er geen hinder van in mijn werk. Dat heeft met energie te maken. Ik krijg energie van die jongens, dan denk je daar ook niet over na."