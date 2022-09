Noppert: ‘Ik denk dat het belangrijkste is dat ik mijn handschoenen meeneem’

Zondag, 18 september 2022 om 18:24 • Paul Jeursen • Laatste update: 19:04

Met sc Heerenveen won Andries Noppert zondagmiddag in het eigen Abe Lenstra Stadion met 2-1 van FC Twente en dus kan de blik van de keeper op Oranje worden gericht. Op de vraag of hij weet wat hij allemaal mee moet nemen heeft Noppert een gevat antwoord. “Ik denk dat het belangrijkste is dat ik mijn handschoenen meeneem”, zo zei hij voor de camera’s van ESPN.

De kersverse Oranje-international moest zondagmiddag al na twee minuten vissen, al kon hij daar zelf weinig aan doen. Ploeggenoot Milan van Ewijk speelde de bal te kort terug op Noppert, waardoor Virgil Misidjan namens FC Twente kon scoren. Dankzij doelpunten van diezelfde Van Ewijk en Pawel Bochniewicz trok Heerenveen toch nog aan het langste eind. Met de drie punten op zak kan Noppert zich nu gaan richten op Oranje.

Voor de camera’s van ESPN ging Noppert in op zijn Oranje-uitverkiezing. Op de vraag wat hij morgen gaat doen antwoordde hij: “Ik ga zo mijn koffertje pakken. Morgen ga ik naar Zeist en ga ik kijken wat de bedoeling is.” Wat hij in ieder geval moet meenemen is Noppert wel duidelijk. “Ja daar ben ik over gebeld, maar het belangrijkste is denk ik dat ik mijn handschoenen meeneem een mijn voetbalschoenen. Dat gaat dus wel goedkomen en ik heb er zin in. Ik kijk ernaar uit.”

Leo Oldenburger liet tevens vallen dat hij als nieuweling misschien een aantal handjes moet geven om zich voor te stellen. “Nou ik denk dat ik iedereen een hand moet geven! En dat is helemaal niet erg, die jongens hebben ontiegelijk veel ervaring en het is heel erg mooi om daar tussen te zitten." Maar Noppert komt niet alleen om handen te schudden, hij wil zich ook laten gelden. “Het is niet alleen genieten, maar ook laten zien wat je waard bent. Dat is het allerbelangrijkste. Ik moet het zelf laten zien en dat heb ik zelf in de hand. Voor de rest maakt iemand anders daar een keuze over. Dit is al hartstikke mooi meegenomen. Genieten wordt het zeker maar vooral: hard werken”, zo besloot hij resoluut.