Schreuder heeft wéér slecht nieuws voor Brobbey; Jansen kiest zijn plan

Zondag, 18 september 2022 om 15:35 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:38

Alfred Schreuder en Pascal Jansen hebben hun opstellingen bekendgemaakt voor de kraker tussen AZ en Ajax. De trainer van Ajax houdt ondanks het zichtbare klasseverschil in het verloren Champions League-duel met Liverpool (2-1) vast aan zijn basiself. Dat betekent dat Mohammed Kudus wederom de voorkeur krijgt boven Brian Brobbey. Jansen, die met een 4-1 overwinning op FC Vaduz succesvoller was dan Schreuder in Europa, slachtoffert alleen Yusuf Barasi ten opzichte van de midweekse wedstrijd. Het duel in het AFAS Stadion vangt aan om 16.45 uur.

Het grootste discussiepunt bij Ajax is nog altijd de spitspositie. Kudus kreeg de afgelopen drie wedstrijden het vertrouwen en was daarin liefst viermaal trefzeker. Schreuder betaalt dat vertrouwen zondag andermaal uit. Kudus wordt in de voorhoede van de Amsterdammers links en rechts geflankeerd door respectievelijk Steven Bergwijn en Steven Berghuis. Dusan Tadic is de meest aanvallende middenvelder, terwijl het defensieve blok wordt gevormd door Edson Álvarez en Kenneth Taylor. Davy Klaassen moet daardoor andermaal genoegen nemen met een plek op de bank.

Hoewel Owen Wijndal – die met AZ zijn oude club treft – terug is van een blessure, houdt Schreuder vast aan dezelfde defensie. Dat betekent dat doelman Remko Pasveer van links naar rechts Daley Blind, Calvin Bassey, Jurriën Timber en Devyne Rensch voor zich weet. De positie van Blind, die er dinsdag bij de eerste treffer van Liverpool niet goed uitzag, ligt al enige tijd onder vuur.

Jansen stuurt op zijn beurt een ogenschijnlijke 5-4-1 formatie het veld in. Ten opzichte van donderdag ontbreken Myron van Brederode en doelpuntenmaker Barasi, die verangen worden door Pantelis Hadziiakos en Milos Kerkez. Bij een overwinning kan thuisploeg AZ op 18 punten komen, terwijl Ajax zich met 21 punten zou verzekeren van nog minimaal één speelronde als koploper.

Opstelling AZ: Verhulst; Sugawara, Hadzidiakos, Beukema, Martins Indi, Kerkez; Reijnders, Clasie, D. De Wit, M. De Wit; Odgaard

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Taylor; Tadic; Berghuis, Kudus, Bergwijn