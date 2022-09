Bergwijn, Brobbey en Timber liggen dubbel bij het zien van FIFA-rating Bassey

Donderdag, 15 september 2022 om 19:32 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:34

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

De meeste ratings van de spelers van Ajax op FIFA 23 zijn bekend. De best beoordeelde speler door de game is Dusan Tadic, die, net als vorig jaar, een rating van 84 heeft. Steven Berghuis (82) staat daar dichtbij, terwijl Jurriën Timber een grote sprong maakt: de centrumverdediger gaat van 75 naar een rating van 80. De Ultimate Team-kaart van Calvin Bassey zorgt in de spelersgroep voor de meeste hilariteit, zo blijkt uit de beelden van Ajax TV. De stopper krijgt een rating van 74, waardoor hij, tot zijn eigen onvrede, genoegen moet nemen met een zilveren kaart in plaats van een gouden.