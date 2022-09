Van der Vaart ergert zich aan wissel bij Ajax: ‘Het gebeurt gewoon te vaak’

Woensdag, 14 september 2022 om 00:29 • Jeroen van Poppel

Rafael van der Vaart en Theo Janssen zagen dat vooral Devyne Rensch en Daley Blind het heel zwaar hadden bij het bezoek van Ajax aan Liverpool (2-1 verlies). De oud-middenvelders beschouwen de beide backs als de grootste defensieve zwakte van de Amsterdammers. "Blind en Rensch krijgen het gewoon heel moeilijk als ze onder druk komen te staan op het allerhoogste niveau", aldus Van der Vaart bij Ziggo Sport.

Rensch werd bij momenten zoek gespeeld door Luis Díaz. De rechtsachter kampte ook met pijntjes en moest zich in de 68ste speelminuut laten vervangen door Jorge Sánchez. “Daar kan ik me best wel aan ergeren als ik eerlijk ben", zegt Van der Vaart. "Het gebeurt gewoon te vaak voor zo’n jonge jongen. Mazraoui had ook een periode dat hij altijd ergens last van had."

“Rensch heeft best wel een ‘oké’ wedstrijd gespeeld”, vervolgt de oud-Ajacied. “Maar de druk werd vandaag wel heel groot toen hij voorbij werd gelopen door Luis Díaz en misschien dacht hij daarna wel: het is mooi geweest. Ik wil niet zeggen dat hij een blessure veinsde, want hij zal heus wel last hebben gehad. Het is me gewoon iets te makkelijk dat hij er iedere keer in de zestigste minuut uit wil. Misschien dat het wel een beetje de druk is. Als hij écht geblesseerd is, is het ook niet goed. Als je geen hele wedstrijd kan spelen als jonge jongen...”, aldus Van der Vaart.

Janssen vervolgt bij RTL 7 over de andere back van Ajax. "Blind komt in zijn zwakte terecht als hij hele grote ruimtes moet bespelen", zegt Janssen. "Ik vind Blind echt heel goed aan de bal, maar zodra hij in ruimtes en moet verdedigen... Hij laat zijn man lopen, of hij weet niet op welke plek en op welk moment hij moet doordekken. Op een gegeven moment in de tweede helft stond hij aan de verkeerde kant te dekken bij Mohamed Salah..." De Egyptenaar kon zo breed leggen op Luis Díaz, die in zeer kansrijke positie naast schoot. "Zodra Blind in grote ruimtes komt te verdedigen, dan is hij eigenlijk gewoon niet goed genoeg", concludeert Janssen nogmaals.

Al in de rust van de wedstrijd maakte Janssen gehakt van Blind vanwege diens rol in de vroege tegentreffer van Salah. "Jurriën Timber gaat het duel aan, terwijl Rensch het duel aan moet gaan. Blind staat te slapen, op vijftien meter van zijn man. Salah komt helemaal vrij en kan hem simpel binnenschieten. Dit heeft ook te maken met de manier waarop Ajax druk zet. Blind moet eerst kijken wat er gaat gebeuren. Als de keeper een lange bal speelt, moet je niet gaan doordekken. Dat is wel wat Blind bij de tegengoal aan het doen is."