Rafael van der Vaart voorspelt kansloze avond voor Ajax op Anfield

Dinsdag, 13 september 2022 om 19:03 • Wessel Antes • Laatste update: 19:28

Rafael van der Vaart ziet de kansen voor Ajax in het uitduel met Liverpool somber in, zo zegt de analist dinsdagavond tijdens de voorbeschouwing op de wedstrijd bij Ziggo Sport. De ex-middenvelder van Oranje verwacht niet dat Liverpool zich in eigen huis opnieuw laat verrassen in de groepsfase van het miljardenbal.

Van der Vaart was maandagavond al te gast bij Rondo en mag dinsdag weer optreden als analist. “Ik heb het gister al gezegd en dat is niet veranderd. Ik denk dat Liverpool nooit meer zo gaat spelen als tegen Napoli, zeker niet in eigen huis. Met het eigen publiek erachter denk ik gewoon dat Ajax geen kans heeft.” Tegen Napoli ging Liverpool vorige week kansloos met 4-1 onderuit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toch denkt Van der Vaart dat the Reds tegen Ajax de beste papieren in huis hebben. “Dat is puur gebaseerd op het feit dat er op Anfield wordt gespeeld. Die kunnen daar een bepaalde druk zetten wat ongekend is. Dat zijn ze wel kwijt de laatste tijd, maar ik denk dat Ajax vanavond gewoon pech heeft dat ze zo verschrikkelijk scherp zullen zijn. Laten we hopen van niet, maar ik denk dat het 3-1 voor Liverpool wordt.”

In de uitzending van Rondo plaatste Van der Vaart maandag een kanttekening bij de bewierookte Mohammed Kudus, van wie hij meer spelplezier wil zien. “Hij heeft echt alles. Ik weet eigenlijk niet wat het is: een spits of een nummer 10. Vooral die goal tegen Rangers... Daar zat echt alles in wat hij allemaal kan: snelheid, kracht... Het enige wat hij wel mist, is dat het lijkt alsof hij het niet leuk vindt. Als hij dan scoort lijkt hij een beetje ontevreden. Ik vind het wel leuk als iemand af en toe een keer lacht.” Vanavond start Kudus volgens De Telegraaf net als tegen Rangers (4-0 winst) in de punt van de aanval.