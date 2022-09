Mbappé kan door constructie in contract zelf over toekomst bij PSG beslissen

Dinsdag, 13 september 2022 om 14:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:11

Kylian Mbappé verbond zijn toekomst in mei na een lange transfersoap toch aan Paris Saint-Germain, maar dat lijkt niet te zijn gegaan zoals de voetbalwereld dacht. De Fransman leek zijn aflopende verbintenis met drie seizoenen te verlengen, maar L’Équipe en RMC Sport melden echter dat hij voor twee seizoenen heeft getekend, plus een optie voor nog een jaar. Deze optie ligt bij Mbappé zelf, waardoor enkel hij kan beslissen of hij PSG in 2024 transfervrij wil verlaten of niet.

De contractverlenging van Mbappé bij PSG werd enkele maanden geleden groots door de Parijzenaren wereldkundig gemaakt. De 23-jarige aanvaller poseerde met een shirt met rugnummer 2025, maar volgens de eerder genoemde Franse media heeft Mbappé een contract getekend voor slechts twee seizoenen, met een eenzijdige optie voor nog een jaar, waardoor hij de mogelijkheid heeft om les Parisiens in 2024 transfervrij te verlaten.

De Franse grootmacht lijkt hierdoor volgende zomer opnieuw in gesprek te moeten met Mbappé om te voorkomen dat hij medio 2024 alsnog gratis het Parc des Princes uitloopt. De steraanvaller van PSG heeft er nooit een geheim van gemaakt Real Madrid als zijn droomclub te zien. In gesprek met The New York Times ging hij recent nogmaals in op een mogelijke overstap naar de Koninklijke. “Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Ik ben er nooit geweest, maar het voelt alsof het mijn thuis is of zoiets”, zei hij over Real.

Ruzie tussen Mbappé en Neyar

Bij Paris Saint-Germain gaat het momenteel vooral over de ruzie tussen Mbappé en Neymar. Het is nog altijd kommer en kwel tussen het tweetal, zo meldde GOAL maandag. Een kleine maand geleden ging het voor de eerste keer goed mis tussen de twee in de met 5-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Montpellier. Nadat Mbappé in de eerste helft een penalty miste, volgde er twintig minuten later wederom een strafschop voor de thuisploeg. Mbappé en Neymar kregen ruzie over het feit wie de strafschop mocht nemen. De Braziliaan legde uiteindelijk aan vanaf elf meter en faalde niet, tot irritatie van zijn Franse ploeggenoot. Tegen Juventus weigerde Mbappé afgelopen week zijn collega in stelling te brengen om te scoren.

Volgens berichten van GOAL volgt Neymar strikt wat hem is opgedragen vanuit het bestuur door niet met de interne problemen naar buiten te treden. Desondanks is hij van mening dat Mbappé een egoïstische houding aanneemt bij zijn zoektocht naar een leidende rol binnen het elftal. Hoewel hij zich zeer ongemakkelijk voelt bij de houding van de Fransman, weigert Neymar erover uit te weiden in de media. Ook vermijdt hij wrijving in de kleedkamer. De Braziliaan zou geen zin hebben in een nieuwe uitputtingsslag, zeker niet met het WK in aantocht.