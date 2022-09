Screenshot toont vermeende kapitale blunder van VAR bij Juve - Salternitana

Maandag, 12 september 2022 om 09:39 • Paul Jeursen • Laatste update: 09:39

Het doelpunt waarmee Arek Milik Juventus zondag diep in blessuretijd naar een overwinning tegen Salernitana kopte, werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Onterecht, zo bleek later uit tv-beelden. In eigen stadion moest Juve daarop genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. In de nasleep van de tumultueuze eindfase vielen liefst vier rode kaarten, waaronder eentje voor Juventus-coach Massimiliano Allegri. De trainer twijfelde na afloop aan de annulering van Miliks treffer en stipte beelden aan waaruit blijkt dat hij gelijk had. “Niemand heeft die beelden, dus niemand weet het.”

De bezoekers leken lange tijd af te stevenen op een overwinning, totdat Tonny Vilhena in de absolute slotfase een strafschop veroorzaakte. Deze werd benut door Leonardo Bonucci: 2-2. De Oude Dame dacht er diep in blessuretijd zelfs met de winst vandoor te gaan. Milik kopte raak uit een corner, maar zijn treffer werd geannuleerd vanwege ogenschijnlijk buitenspel. Na het tumult van enkele minuten en vier rode kaarten later was puntenverlies een feit voor Juve.

Na afloop ging Allegri in op de buitenspelsituatie van Milik. Niemand leek te twijfelen aan die beslissing, omdat het been van Bonucci duidelijk over de getrokken lijntjes stond. Wat de kijkers thuis echter niet zagen, was de positie van Salernitana-speler Antonio Candreva. Bij de hoekschop waaruit de afgekeurde goal viel stond hij bij de cornervlag en hief zo buitenspel op. Een screenshot op Twitter van journalist Romeo Agresti bevestigde wat Allegri na afloop zei. De VAR koos er desalniettemin voor om de treffer af te keuren.

“Die beelden hebben we allemaal niet gezien. Niemand heeft die beelden, dus niemand weet het”, zo zei Allegri tegen DAZN. De oefenmeester richtte zijn ontevredenheid zeer gentlemenlike echter niet op de arbiter. “De voetballers moeten de hoofdpersonen zijn in een wedstrijd. Ik praat niet over arbiters, er is een doelpunt afgekeurd en dat is een feit.” Het was alweer het vierde puntverlies dat Juventus leed in zes competitieduels. Woensdag neemt de club het thuis op tegen het Benfica van Roger Schmidt in de tweede groepswedstrijd van de Champions League.