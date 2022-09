Rafael Leão krijgt op merkwaardige wijze rood; Giroud redt tiental van Milan

Zaterdag, 10 september 2022 om 22:36 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:16

AC Milan heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de Serie A. I Rossoneri waren op bezoek bij Sampdoria met 1-2 te sterk. De club uit Milaan blijft daardoor in het spoor van concurrent Napoli, dat eerder op de zaterdag won van Spezia (1-0). Atalanta kan, mits het zondag wint van US Cremonese, de koploper worden in Italië. AC Milan staat met één wedstrijd meer gespeeld namelijk op één punt voorsprong op de club van onder meer Teun Koopmeiners.

Stefano Pioli begon met topaankoop Charles De Ketelaere in de basis. De Belg, die deze zomer voor ruim 32 miljoen euro overkwam van Club Brugge, wacht nog altijd op zijn eerste doelpunt voor AC Milan. Divock Origi kampt, net als Zlatan Ibrahimovic, met een blessure en zat dus niet bij de wedstrijdselectie. Barcelona-huurling Sergiño Dest zat op de bank naast onder meer Fikayo Tomori, die doorgaans basisspeler is bij de uitploeg.

Leao gaat voor de omhaal ??

De buitenspeler raakt echter geen bal maar het hoofd van de tegenstander en mag het veld verlaten met een tweede gele kaart ?? Kan Milan de overwinning over de streep trekken? ??#ZiggoSport #SerieA #SampdoriaMilan pic.twitter.com/rhpAfjDRiR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 10, 2022

Na ruim zes minuten spelen was het al raak voor AC Milan. Rafael Leâo kwam na een knappe actie op vanaf de linkervleugel, waarna hij de combinatie zocht met Olivier Giroud. De bal kwam uiteindelijk via De Ketelaere en Leâo bij Junior Messias terecht. De Braziliaanse aanvaller schoof vervolgens onder doelman Emil Audero door binnen: 0-1. Twintig minuten later dacht De Ketelaere zijn eerste doelpunt voor AC Milan te maken, maar daar stak de VAR een stokje voor.

De aanvaller werkte de bal binnen na een voorzet van Leâo, maar Giroud stond in de eerdere fase van die aanval buitenspel, waardoor de treffer niet doorging. Beide teams waren na rust nog geen twee minuten terug op het veld voordat AC Milan met tien man verder moest. Leâo, die al geel had, raakte met zijn mislukte omhaal Alex Ferrari vol in het gezicht. Scheidsrechter Michael Fabbri was onverbiddelijk en gaf de Portugese aanvaller zijn tweede gele kaart.

Een kwartier na rust was het Sampdoria dat profiteerde van de man meer situatie en op gelijke hoogte kwam. Filip Djuricic, ex-speler van sc Heerenveen, kopte bij de eerste paal binnen: 1-1. Heel lang kon de thuisploeg niet genieten van de gelijkmaker. AC Milan kreeg halverwege de tweede helft namelijk een penalty na een handsbal van Gonzalo Villar. Giroud maakte geen fout vanaf elf meter: 1-2.