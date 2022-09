Kluivert debuteert voor Valencia, maar kan pijnlijke nederlaag niet voorkomen

Zaterdag, 10 september 2022 om 15:56 • Guy Habets • Laatste update: 16:16

Justin Kluivert heeft zijn officiële debuut voor Valencia gemaakt. De vleugelaanvaller kwam na zestig minuten spelen in het veld tijdens de uitwedstrijd bij Rayo Vallecano, maar kon niet voorkomen dat los Che met 2-1 onderuit ging. Nico González, die door Barcelona verhuurd wordt aan Valencia, maakte een eigen doelpunt en ook Isi Palazón kwam tot scoren.

Vallecano en Valencia begonnen als middenmoter aan hun onderlinge ontmoeting en kregen dus allebei de kans om op weg te gaan naar het linkerrijtje. Het was Rayo dat uiteindelijk de beste zaken deed, want al na vijf minuten was het raak. Palazón was er als de kippen bij om een slim genomen vrije trap bij de eerste paal binnen te werken: 1-0. Toen Nico de bal na rust ongelukkig in eigen doel werkte, bracht Valencia-trainer Gennaro Gattuso Kluivert in. De Nederlander kon het verschil echter niet meer maken.

Het is 2-0 voor Rayo Vallecano! ?? Barça-huurling Nico Gonzalez werkt hem in eigen doel ??#ZiggoSport #LaLiga #VallecanoValencia pic.twitter.com/lDsf4oxwox — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 10, 2022

Diep in blessuretijd maakte Mouctar Diakhaby de 2-1 nog wel, maar genoeg voor een resultaat was het niet. Na acht lange minuten blessuretijd was het voorbij en konden de fans in Vallecas, een buitenwijk van Madrid, feestvieren. Door de nederlaag blijven Valencia en Kluivert in de middenmoot van LaLiga staan: zij zijn nu de nummer twaalf. Rayo wipt over de club uit de sinaasappelstad heen en staat tiende. Er zijn echter de nodige ploegen die nog over zowel Valencia en Vallecano heen kunnen gaan op de ranglijst.