FC Eindhoven zet promotie-ambities kracht bij; De Graafschap wint wéér niet

Vrijdag, 9 september 2022 om 22:06 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:02

In de Keuken Kampioen Divisie heeft FC Eindhoven een zeer overtuigende overwinning geboekt op MVV Maastricht. In Noord-Brabant werd het liefst 5-0. De Graafschap wist ondanks een late treffer van invaller Danzell Gravenberch weer niet te winnen. In eigen huis werd het 1-1 tegen NAC Breda. De Doetinchemmers blijven daardoor steken op vijf punten uit zes wedstrijden.

FC Eindhoven – MVV Maastricht 5-0

Afgelopen weekend was MVV nog de betere partij in de Limburgse derby tegen Roda JC, maar wist het dat duel niet te winnen. Die zure nasmaak wisten de Maastrichtenaren in Eindhoven niet weg te spoelen, want de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie was simpelweg veel te sterk. Naoufal Bannis trof voor rust al twee keer doel en in de tweede helft completeerden Mawouna Amevor, Ozan Kökçü en Evan Rottier het kwintet aan doelpunten voor de formatie van trainer Rob Penders.

De Graafschap – NAC Breda 1-1

Beide ploegen hebben het behalen van de play-offs als doel gesteld, maar vooralsnog is het alleen NAC dat daar nog aanspraak op zou kunnen maken. De Bredanaars begonnen de uitwedstrijd bij De Graafschap als nummer zeven en kregen de kans om die positie op De Vijverberg te verbeteren. Kaj de Rooij zette de eerste stap door in het eerste bedrijf een voorzet vanaf links goed in te schatten en in de verre bovenhoek te plaatsen, maar na rust gaf NAC het alsnog weg. Een slotoffensief van de Graafschap leverde de late 1-1 van Gravenberch op.

?? Halverwege staat @NACnl op voorsprong in Doetinchem dankzij deze fraaie treffer van Kaj de Rooij! ?? ?? ESPN 4 #?? #granac pic.twitter.com/XRJ4c90DLB — ESPN NL (@ESPNnl) September 9, 2022

Almere City - Telstar 0-1

Telstar dacht na 23 minuten spelen op voorsprong te komen via Glynor Plet. De ervaren spits kopte raak uit een hoekschop, maar zag zijn treffer geannuleerd worden wegens buitenspel. Ook aan de andere kant werd een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Dit keer was het Jeredy Hilterman die tot zijn teleurstelling zag dat de vlag omhoog werd gestoken. Christos Giousis en Jonathan Mulder konden Telstar vlak voor rust op voorspong zetten, ware het niet dat Almere-doelman Nordin Bakker paraat stond. Na rust was Telstar de betere ploeg en kwam het bijna op voorsprong via Giousis. De Griek raakte echter de paal, waarna Koen Blommestijn ook twee keer dicht bij een doelpunt was. De spits stuitte beide keren echter op Bakker. David Min werd de held van Telstar in de 96e minuut. De invaller schoot in de korte hoek keihard raak.

ADO Den Haag – Jong AZ 2-2

ADO Den Haag begon het seizoen uiterst teleurstellend met vier nederlagen in de eerste vijf wedstrijden. Ook tegen Jong AZ had de ploeg van trainer Dirk Kuijt het niet makkelijk. In het eerste half uur waren de grootste kansen voor de Alkmaarders, maar het was ADO dat de score opende: een kopbal van Thomas Verheydt werd nog gekeerd door doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro, maar Joël Zwarts benutte de rebound. In de tweede helft kwamen de bezoekers op gelijke hoogte via Soulyman Allouch, die de bal fraai in de verre kruising krulde: 1-1. ADO moest twintig minuten voor tijd verder met tien man, na rood voor Jordy Wehrmann. Jong AZ profiteerde daar ruim tien minuten later van via Zico Buurmeester, die zijn ploeg daarmee te drie punten leek te bezorgen. Amar Catic stak daar echter een stokje voor, door in de negentigste minuut uit de rebound de 2-2 eindstand op het bord te zetten.

Heracles Almelo – VVV-Venlo 5-3

Het duel tussen Heracles Almelo en VVV-Venlo was een waar doelpuntenfestijn. Via Anas Ouahim en Nikolai Laursen kwam de thuisploeg binnen een half uur op voorsprong, waardoor er geen vuiltje aan de lucht leek voor de Almeloërs. De bezoekers kwamen echter voor rust nog terug in de wedstrijd via Daan Huisman, die daarmee zijn eerste goal in het betaalde voetbal maakte. Vlak na rust maakte Nick Venema de 2-2, nadat Heracles-goalie Michael Brouwer de bal zomaar inleverde bij de tegenstander. Heracles liet zich echter niet van de wijs brengen en kwam via opnieuw Ouahim en Lucas Schoofs op 4-2, waarna Kees de Boer het met de aansluitingstreffer toch weer spannend maakte. Tien minuten voor tijd maakte Sylian Mokono met een prachtig afstandsschot aan alle onzekerheid een einde, waardoor Heracles zich enigszins herstelde van de 4-0 nederlaag bij Jong Ajax eerder deze week.

FC Dordrecht - FC Den Bosch 2-1

Aliou Baldé bracht de gastheren al snel op voorsprong. Uit een counter wist de Feyenoord-huurling na twee minuten raak te schieten. Nog binnen de tien minuten had een kans van Asier Córdoba uit een hoekschop de gelijkmaker moeten opleveren, maar zijn kopbal ging naast. Den Bosch speelde een aardige eerste helft, maar kon zichzelf niet belonen. Invaller Joey Konings was in de 66e minuut dicht bij een zeer fraai doelpunt. De spits van de Bosschenaren kwam een fraaie omhaal op de proppen, die niet ver over het Dordtse doel vloog. Aan de andere kant was het wel raak. De geheel vrijstaande Mauro Savastano verdubbelde de score op aangeven van Mathis Suray. Samuele Longo had de thuisploeg op 3-0 kunnen zetten. De Italiaan schoot echter niet met scherp. De aansluitingstreffer van Teun van Grunsven in minuut 95 viel te laat.

Jong FC Utrecht - Helmond Sport 2-0

Derensili Fernandes Sanches kreeg al in de vijfde minuut een vrije schietkans. De linksbuiten schoot echter recht op Helmond-doelman Mike Havekotte af. De Utrechters kwamen in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong via Yuya Ikeshita. Ook na rust was de thuisploeg de bovenliggende partij. Via Dion Versluis was de thuisploeg dichtbij de 2-0, maar bleek zijn schot uit een te moeilijke hoek te komen. Het ambitieuze Helmond Sport wisselde veelvuldig in de tweede helft. Tot een resultaat kwam het echter niet. De thuisploeg kwam in de slotfase nog wel op 2-0 via Albert Lottin, die zijn directe tegenstander fraai uitkapte en binnen schoot. De Domstedelingen gaan de Brabanders voorbij op de ranglijst.

Roda JC - Jong PSV 1-1

Op aangeven van Teun Bijleveld kapte Lennerd Daneels vroeg in de wedstrijd naar binnen, maar zijn schot ging over. Even later had Dylan Vente voor de voorsprong kunnen zorgen. De spits schoot echter over. Jong PSV-doelman Kjell Peersman viel op door al tijd te rekken in de 21e minuut. De Limburgers waren veruit de dominantere ploeg, maar scoren wilde de Limburgers maar niet lukken. Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld en probeerde Anthony Limbombe het met een schot; Peersman stond echter paraat. Wat in de eerste helft onmogelijk werd geacht, gebeurde na rust toch. Jong PSV kwam op een 0-1 voorsprong via Mohamed Nassoh. De middenvelder sneed in het zestienmetergebied naar binnen en schoot met een verdekt schot raak. Roda kwam in de absolute slotfase nog verdiend langszij via Vente.

TOP Oss - Jong Ajax 1-1

Christian Rasmussen bracht Ajax op voorsprong. Via Kik Pierie kwam de bal terecht bij Kristian Hlynsson, die de bal met een fraaie hakbal bij Rasmussen bracht. De Deen rondde vervolgens koelbloedig af: 0-1. TOP Oss had het lastig met de Amsterdammers in een weinig enerverende eerste helft. Na rust kwamen de Brabanders wel op gelijke hoogte via Jearl Margaritha. De rechtsbuiten sneed knap naar binnen en liet Jong Ajax-doelman Tom de Graaff kansloos met zijn schot in de lange hoek. Rasmussen had zijn ploeg even later wederom op voorsprong kunnen zetten. Zijn harde schot met links werd echter knap gepakt door TOP Oss-doelman Thijs Jansen. Jong Ajax kwam in de slotfase nog dicht bij via Gabriel Misehouy, die zijn poging echter naast zag gaan.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 6 5 1 0 13 16 2 FC Eindhoven 6 5 1 0 10 16 3 Heracles Almelo 6 4 1 1 8 13 4 Jong AZ 6 4 1 1 6 13 5 VVV-Venlo 6 4 0 2 0 12 6 Roda JC Kerkrade 6 3 2 1 4 11 7 NAC Breda 6 3 2 1 2 11 8 Willem II 6 2 3 1 1 9 9 Jong Ajax 6 2 2 2 3 8 10 MVV Maastricht 6 2 2 2 -3 8 11 TOP Oss 6 2 1 3 1 7 12 FC Dordrecht 6 2 1 3 -3 7 13 Telstar 6 2 1 3 -5 7 14 Almere City FC 6 2 0 4 -3 6 15 De Graafschap 6 1 2 3 -5 5 16 Jong PSV 6 1 2 3 -7 5 17 ADO Den Haag 6 1 1 4 -5 4 18 Jong FC Utrecht 6 1 1 4 -6 4 19 Helmond Sport 6 1 0 5 -4 3 20 FC Den Bosch 6 1 0 5 -7 3