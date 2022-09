Schreuder verklaart basisplaats Kudus: ‘Brobbey was teleurgesteld’

Woensdag, 7 september 2022 om 18:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:44

Alfred Schreuder heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn opstelling voor het Champions League-duel met Rangers. De oefenmeester kiest verrassenderwijs voor Mohammed Kudus als spits en posteert Brian Brobbey op de reservebank. Het is voor de Ghanees pas zijn eerste basisplek van het seizoen, nadat hij een paar weken geleden nog een transfer probeerde te forceren naar Everton. Schreuder lichtte zijn opstelling toe bij Ziggo Sport.

Schreuder experimenteerde in de voorbereiding veelvuldig met Kudus als spits, nummer 10 en buitenspeler. Tegen Rangers posteert hij de linkspoot als spits. "Kudus is een balvaste speler, kan kort draaien en is wendbaar. Vandaag is de keuze op hem gevallen. Hij heeft niet veel gespeeld, maar ik denk dat hij dit heel goed kan." De keuze voor Kudus kan niet los worden gezien van de statische mandekkers bij Rangers. "Het kan zijn dat we denken dat als hij er tussenin gaat spelen, dat zij twijfelen wie hem moet oppakken. Achteraf moeten we zien of het een goede keuze is geweest."

De basisplaats van Kudus gaat ten koste van Brobbey. Laatstgenoemde is in de Eredivisie de laatste weken verzekerd van een plek bij de eerste elf, maar moet nu dus het veld ruimen. "Brobbey is goed in de ruimtes", gaat Schreuder verder. "Mo is goed in de bal. Hij kan beide. Hoe Brobbey reageerde? Hij zag het natuurlijk aan de training, toen de teams werden ingedeeld. Dan zie je dat hij teleurgesteld is. Dat is logisch, maar dat moet hij wel gaan omzetten in positieve energie."

Alfred Schreuder legt uit waarom Mohammed Kudus in de spits speelt in plaats van Brian Brobbey. #UCL #AJARAN pic.twitter.com/JoHklj4WEl — VTBL ? (@vtbl) September 7, 2022

Het is voor Kudus pas zijn eerste basisplaats van het seizoen. Afgelopen zaterdag kreeg hij tegen Cambuur een helft om zich te bewijzen en was hij meteen trefzeker. Het gebrek aan speeltijd leidde ertoe dat Kudus in de zomer een transfer probeerde te forceren naar Everton. De club uit de Premier League zag de middenvelder annex aanvaller graag komen, maar zag Ajax de poot stijf houden. Kudus besloot uit onvrede niet te trainen, maar werd wel binnenboord gehouden. Tegen Rangers krijgt hij de kans om het ongelijk van Schreuder te bewijzen.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Berghuis, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn

Opstelling Rangers: McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Kamara, Lundstram; Tillman, Wright, Kent; Colak