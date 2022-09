Mitchell Dijks staat voor terugkeer in Nederland en gaat tekenen bij Vitesse

Donderdag, 1 september 2022 om 12:48 • Wessel Antes • Laatste update: 13:02

Mitchell Dijks gaat na zijn contractontbinding bij Bologna tekenen bij Vitesse, zo meldt Voetbal International. De 29-jarige linksback moet enkel nog de medische keuring doorstaan in Arnhem, alvorens hij een eenjarig contract gaat ondertekenen. De afgelopen vier seizoenen kwam hij uit voor Bologna in de Serie A.

Voor Vitesse betekent Dijks een goedkope versterking in de defensie. Vanwege zijn transfervrije status kon de linkspoot overal tekenen. Vitesse kreeg in de eerste vier speelrondes maar liefst veertien doelpunten tegen. Bij Bologna had Dijks concurrentie van de van Juventus gehuurde Andrea Cambiaso, waardoor de kans op speeltijd nihil was. Eerder speelde Dijks in Nederland voor Ajax, sc Heerenveen en Willem II. Met de Amsterdammers werd hij in het seizoen 2012/13 kampioen van Nederland.

Dijks liet woensdag, op deadlineday, zijn contract ontbinden bij Bologna. Daarna stond hij ESPN te woord. Dijks gaf aan zware maanden achter de rug te hebben en was al sinds juli op zoek naar een nieuwe club. “Het eerste plan was dat ik zou tekenen bij Hellas Verona, maar dat ketste af. Vervolgens kwam er een club uit Turkije, dat is het uiteindelijk ook niet geworden. Hierna hebben we in goed overleg besloten om het contract bij Bologna definitief te ontbinden.”

In het seizoen 2016/17 speelde Dijks op huurbasis voor Norwich City. In vijftien wedstrijden was de linkervleugelverdediger goed voor één treffer. In de hoofdmacht van Ajax kwam Dijks tot tachtig officiële wedstrijden, waarin hij als opstomende verdediger negen assists afleverde. In de zomer van 2018 begon hij aan zijn avontuur in Italië. In totaal speelde hij 78 wedstrijden voor Bologna, waarin hij goed was voor twee treffers en twee assists.

