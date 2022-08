Zirkzee verkast definitief naar Italië en levert Bayern 8,5 miljoen euro op

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 16:35 • Mart Oude Nijeweeme

Joshua Zirkzee verruilt Bayern München officieel voor Bologna, zo melden beide clubs via hun officiële kanalen. De 21-jarige spits maakt voor 8,5 miljoen euro de overstap. Bayern heeft bij de onderhandelingen een terugkoopoptie weten te bedingen. Het is niet bekend hoe hoog deze optie is. Zirkzee is na Jerdy Schouten, Mitchell Dijks en Denso Kasius de vierde Nederlander bij Bologna.

De overeengekomen transfersom is relatief laag, daar onder meer de Duitse tak van Sky Sports onlangs meldde dat Bayern een prijskaartje van vijftien miljoen euro om de nek van Zirkzee zou hebben gehangen. Wel heeft der Rekordmeister een doorverkooppercentage van liefst vijftig procent weten te bedingen en is er een terugkoopclausule opgenomen in het contract. Voor welk bedrag Bayern de Nederlander terug zou kunnen kopen is niet bekend.

Het zag er lang naar uit dat Zirkzee, die bij Bayern over een aflopend contract beschikt, terug zou keren bij RSC Anderlecht, waar hij vorig seizoen op huurbasis al actief was. Bologna was echter daadkrachtiger en troefde, naast Anderlecht, naar verluidt ook Club Brugge en VfB Stuttgart af. Eerder deze transferzomer werd de spits door Sky Sports eveneens gelinkt aan Ajax, Feyenoord én PSV. Afgelopen weekend was hij aandachtig toeschouwer bij het competitieduel van Bologna tegen AC Milan (2-0 verlies).

"Zirkzee heeft een groot potentieel en regelmatig wedstrijden spelen zijn nu essentieel voor zijn ontwikkeling", vertelt Hasan Salihamidzic over het vertrek van de Nederlander. "Om die reden hebben we aan zijn verzoek voldaan en meegewerkt aan een transfer naar Bologna. In de overeenkomsten is een terugkeeroptie opgenomen omdat Joshua een zeer interessante speler voor ons blijft. We zullen zijn ontwikkeling in Bologna volgen en wensen hem veel succes in de Serie A."

Zirkzee speelde sinds de zomer van 2017 bij Bayern München, maar wist mede door de aanwezigheid van topspits Robert Lewandowski nooit door te breken in de Allianz Arena. De elfvoudig international van Jong Oranje speelde zeventien officiële wedstrijden voor Bayern, waarin hij vier keer scoorde en één assist gaf. Bij Bologna treft de aanvaller landgenoten Schouten, Kasius en Dijks. Laatstgenoemde is op zoek naar een andere club en mag van Bologna vertrekken.