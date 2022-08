Sébastien Haller geeft eerste grote interview sinds ontdekking tumor

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 11:22 • Tom Rofekamp

Sébastien Haller heeft in een uitgebreid interview met ESPN teruggeblikt op de heftige maanden die achter hem liggen. Kort na zijn miljoenentransfer naar Borussia Dortmund werd er een kwaadaardige tumor in de teelballen van de Ivoriaan ontdekt, waarna een zwaar behandelingsproces van start ging. "Als je het woord hoort, is dat schrikken."

Begin juli maakte Haller na een grandioos seizoen voor minimaal 31 miljoen euro de overstap van Ajax naar Borussia Dortmund. Slechts enkele weken na zijn presentatie sloeg het noodlot toe tijdens een trainingskamp in Zwitserland. "Ik kreeg een raar gevoel in mijn buik", blikt de aanvaller terug. "Het deed geen pijn, maar het was gewoon een raar gevoel. Soms denk je dat dat na een paar dagen weer over gaat, maar het voelde niet goed. Daarom besloot ik om me na te laten kijken."

De dag daarop stond bol van de testen volgens Haller. "Om negen uur 's avonds werd de eerste echo gemaakt en een dag later om negen uur 's ochtends een MRI-scan. Toen werd het een biopsie, want ze zagen dat het een tumor was. Daarna ben ik naar de training gegaan, want ik kon alles doen. De tumor zat er al een aantal weken of misschien zelfs een of twee maanden. Het is iets wat je niet kan voelen. In 24 uur heb ik heel wat testen gedaan. We moesten wachten op de operatie om te zien wat het precies was. Daar zagen ze het meteen. Als je het woord hoort, is dat schrikken", aldus de 28-jarige spits.

Ondanks dat het revalidatieproces lang en zwaar is, toont Haller zich strijdbaar. "Bij deze behandeling ga je vijf dagen het ziekenhuis in en je ligt 24 uur aan het infuus. Je kunt niet bewegen, je ligt maar in bed. Vooral tijdens die dagen verlies je spierkracht en fitheid." Daarna maakte hij er prioriteit van om zijn conditie op peil te houden. Ik loop iedere dag en controleer mijn lichaam. Ik heb na twee weken nog niet zoveel verloren. Ik ben zelfs op hetzelfde niveau als een aantal maanden geleden. Dat is een goed teken en ik hoop dat het zo blijft. Ik voel me erg goed."

Haller verwacht dat het nog wel even duurt voordat hij zijn eerste officiële minuten voor Dortmund kan gaan maken. Hoop puttend uit de gedachte voor de neus van die Gelbe Wand te scoren, wil hij nog een belangrijke boodschap meegeven over het belang van bloedonderzoek. "Je hebt geen symptomen. Niets. Je voelt het niet en alle spelers zullen je hetzelfde vertellen. Ze voelden niks en na een bloedtest wisten ze dat ze hiermee te maken hadden. Ik denk dat het daarom belangrijk is om veel testen te doen, want het kan iedereen overkomen. Met name jonge mannen."