Neymar en Mbappé beëindigen ‘penaltygate’, maar PSG wint niet van Monaco

Zondag, 28 augustus 2022 om 22:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:20

Paris Saint-Germain heeft zondagavond genoegen moeten nemen met een punt tegen AS Monaco. De ploeg van Christophe Galtier kwam door een vroege treffer van Kevin Volland op achterstand en kon daar slechts één goal tegenoverstellen. Dat laatste doelpunt kwam via een penalty op naam van Neymar, die nu de vaste nemer lijkt te zijn geworden. Twee weken geleden ruzieden Neymar en Kylian Mbappé tegen Montpellier (5-2) op het veld over wie mocht aanleggen voor de strafschop. PSG lijdt voor het eerst puntenverlies, maar blijft wel bovenaan in de Ligue 1. Monaco is dramatisch begonnen aan het seizoen en staat twaalfde.

PSG begon de Franse topper met alle kannonen in de basiself. Op doel kreeg Gianluigi Donnarumma wederom de voorkeur boven Keylor Navas. Achterin vormden Sergio Ramos, Presnel Kimpembe en aanvoerder Marquinhos een driemansverdediging. Achraf Hakimi en Nuno Mendes speelden als vleugelmiddenvelders, terwijl Renato Sanches en Marco Verratti als controlerend blok op het middenveld werden geposteerd. Voorin stond het supertrio Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar weer opgesteld. Monaco zette daar een vijfmansdefensie tegenover, terwijl Myron Boadu nog steeds absent was vanwege zijn enkelblessure.

Neymar verkrijgt & benut een penalty! ?? Het vereist een ingreep van de VAR, maar Neymar krijgt wat hij wilt en zet PSG naast AS Monaco, 1-1 ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGASM pic.twitter.com/XoiA4oMhpZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 28, 2022

De Parijzenaren hadden in de beginfase moeite om echte kansen te creëren. Het defensieve plan van Monaco-trainer Philippe Clement klopte precies. In de twintigste minuut kwam Monaco zelfs op voorsprong. Een perfect uitgevoerde tackle van Youssouf Fofana leidde balverlies van Messi in. Aleksandr Golovin schakelde daarna razendsnel door en lanceerde Kevin Volland, die op zijn beurt koelbloedig de 0-1 achter Donnarumma schoot. Helaas voor de gelouterde Duitse spits raakte hij daarbij direct geblesseerd, waardoor middenvelder Maghnes Akliouche hem moest vervangen.

Pas na een half uur spelen werd PSG voor het eerst gevaarlijk, toen een schot van Neymar ternauwernood geblokt kon worden door een oplettende Monegask. Aan de andere kant tikte Donnarumma een goede vrije trap van Caio Henrique uit de bovenhoek. Pas in de 36ste minuut was Mbappé verantwoordelijk voor het eerste schot van de Parijzenaren dat tussen de palen belandde. Zijn rollertje werd echter simpel opgepakt door keeper Alexander Nübel. In de slotfase van de eerste helft schoot Messi van achttien meter hard op de paal, waarna Mbappé de rebound wonderbaarlijk genoeg op de andere paal schoot: geen doelpunt.

PSG bleef kwetsbaar ogen in de counter en zag Wissam Ben Yedder kort op weg in de tweede helft op Donnarumma afstormen. De ver uitgekomen doelman was te laat en werd omspeeld door de spits, die van afstand net over het doel schoot. PSG bleef dominant en werd bij momenten gevaarlijk. Neymar schoot uit een lastige hoek op Nübel, daarna mikte Sanches uit de tweede lijn rakelings naast. Neymar bleef dreigend en dwong met een lange dribbel in de zeventigste minuut een penalty af, toen hij licht werd aangetikt door Guillermo Maripán. Neymar schoot de penalty beheerst in de hoek, Nübel bleef staan: 1-1. PSG maakte daarna veel aanspraak op de winnende treffer, maar vond die niet. Hakimi vuurde van grote afstand op de paal, Mbappé kreeg de bal één-op-één niet voorbij Nübel, die met de borst redde. Messi werd in minuut 87 van het veld gehaald en ging met een sip gezicht op de bank zitten.