PSV bereikt akkoord over kleine transfersom voor Anwar El Ghazi

Zondag, 28 augustus 2022 om 16:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:19

Anwar El Ghazi gaat de voorhoede van PSV versterken. De Telegraaf maakt melding van een akkoord tussen de Nederlandse topclub en Aston Villa voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. De transfersom kan middels bonussen met een half miljoen euro oplopen. PSV moet nog om tafel met de 27-jarige rechtsbuiten over zijn persoonlijke voorwaarden.

PSV zal de transfer van El Ghazi ongeacht de afloop van de transfersoap rond Cody Gakpo afronden. Vanwege de veelzijdigheid van de ex-Ajacied ziet trainer Ruud van Nistelrooij de buitenspeler graag naar Eindhoven toe komen. El Ghazi speelde in zijn carrière 172 officiële wedstrijden als rechtsbuiten en 81 als linksbuiten. Ook speelde hij 21 keer in de punt van de aanval.

Woensdag werd PSV uitgeschakeld in de play-offs van de Champions League, waardoor een vervolg in de Europa League volgt. In de pijnlijk verlopen wedstrijd tegen Rangers (0-1 verlies) werd de zwakke bezetting in de aanvalslinie bij PSV zichtbaar. Noni Madueke is de rest van het kalenderjaar uitgeschakeld, waardoor de opties op de rechterflank beperkt zijn. Ismael Saibari vult die positie sinds de blessure van Madueke in, met daarachter Johan Bakayoko als optie.

Sinds 2019 staat El Ghazi onder contract bij Aston Villa, dat negen miljoen euro voor hem betaalde aan Lille OSC. De tweevoudig Oranje-international raakte vorig jaar uit the gratie bij the Villans en werd in januari op huurbasis naar Everton gestuurd. Daar werd het niet veel beter, want Frank Lampard deed slechts in twee officiële duels een beroep op El Ghazi. De voormalig Ajacied staat op 119 officiële duels voor Aston Villa, waarin hij goed was voor 26 goals en zestien assists. Zijn contract loopt tot medio 2023.