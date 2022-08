Phillip Cocu krijgt de mogelijkheid om weer te gaan trainen in de Eredivisie

Phillip Cocu wordt genoemd als nieuwe trainer van Fortuna Sittard. Dat weet Voetbal International te melden. De oefenmeester, die in Nederland eerder al kampioen werd met PSV, heeft geen club en Fortuna is juist op zoek naar een nieuwe coach. De Limburgers stuurden deze week Sjors Ultee de laan uit.

De zoektocht naar een nieuwe trainer is in volle gang en eerder gaf Sjoerd Ars, de technische man bij Fortuna, al aan dat men voorkeur heeft voor een Nederlandse trainer. Dat zou dus zomaar Cocu kunnen worden. VI schrijft dat er intern over het aanstellen van de voormalig aanvoerder van het Nederlands elftal is gesproken. Hij zit al sinds november 2020 zonder werk. Destijds werd hij ontslagen bij het Engelse Derby County. Eerder werkte hij dus voor PSV en zwaaide hij de scepter bij Fenerbahçe.

Ars wil tegenover het weekblad niet ingaan op de interesse en op namen. Wel verwacht hij snel met duidelijkheid te kunnen komen. "Zoals dat in de voetballerij gaat, had ik na het ontslag van Sjors al snel vijftien appjes en tien mailtjes binnen van trainers die zich aanbieden, of hun agenten. Ervaren mensen ook, met een goede reputatie. Dus ik heb niet de indruk dat trainers huiverig zijn om bij ons aan de slag te gaan. En dat verbaast me niks."

De huidige situatie bij Fortuna is volgens de technisch directeur juist aantrekkelijk voor trainers. "Ik denk dat dit een fantastisch moment is om trainer te worden van Fortuna. Ons budget is omhoog gegaan, er staat een prima selectie volgens mij, de club is groeiende en het seizoen is pas net begonnen. Het is niet dat we na tien wedstrijden stijf onderaan staan. We zoeken een goede coach, die al wat ervaring heeft en die past bij wat we hebben. Geen grote naam, omdát het een grote naam is. Maar als een mogelijkheid zich voordoet, gaan we die niet uit de weg."