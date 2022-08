Ajax en flop van acht miljoen euro zijn definitief van elkaar verlost

Donderdag, 25 augustus 2022 om 15:23 • Guy Habets

Hassane Bandé en Ajax zijn definitief van elkaar verlost. De Amsterdamse club maakt donderdag bekend dat de aanvaller, die in 2018 nog voor acht miljoen euro over werd genomen van KV Mechelen, naar het Franse Amiens verkast. Het is niet duidelijk of er een transfersom voor Bandé werd betaald. Hij lag nog een seizoen vast in de Johan Cruijff ArenA.

De 23-jarige Bandé stond te boek als een groot talent toen hij vier jaar geleden naar Amsterdam kwam. Bij Mechelen was hij wekelijks uitblinker, maar zijn periode bij Ajax liep uit op een teleurstelling. Mede door zwaar blessureleed kon hij zijn niveau nooit aantikken. Uiteindelijk kwam hij tot acht officiële optredens namens Jong Ajax en mocht hij nooit officieel debuteren voor het eerste elftal.

Good luck in France, Hassane! ?? — AFC Ajax (@AFCAjax) August 25, 2022

Debuteren voor Jong Ajax lukte hem ook pas ruim een jaar nadat hij over werd genomen en in de winterstop van het seizoen 2019/20 werd hij voor anderhalf seizoen verhuurd aan FC Thun uit Zwitserland. Na een half jaar kwam Bandé echter alweer terug naar Amsterdam. Vervolgens werd hij uitgeleend aan NK Istra 1961 uit Kroatië, waar hij wel wat langer bleef voetballen. Deze zomer keerde hij terug en werd snel duidelijk dat ook Alfred Schreuder, de nieuwe trainer, geen beroep op hem zou doen.

Bij Amiens kan Bandé zich weer in de kijker spelen. De Franse club komt uit in de Ligue 2 en staat na vier wedstrijden op de tweede plaats met negen punten. Als Amiens die plek aan het einde van de rit nog steeds bezet houdt, promoveert het naar de Ligue 1. Het krijgt wel concurrentie van ploegen als SM Caen, Girondins de Bordeaux, FC Metz en Dijon. Die spelen ook op het tweede niveau.