Clubicoon geniet van Feyenoord: ‘Ik kon als trainer nog geen smurf kopen’

Maandag, 22 augustus 2022 om 07:45 • Wessel Antes • Laatste update: 09:35

Willem van Hanegem vindt de ontwikkeling die Feyenoord deze zomer doormaakt op het gebied van transfers mooi om te zien, zo laat het clubicoon optekenen in zijn column in het Algemeen Dagblad. Uitgaande transfers leverden de Rotterdammers deze zomer al 56 miljoen euro op, terwijl de club zelf al minstens 24 miljoen euro spendeerde.

Die bedragen zullen de aankomende dagen naar verluidt nog oplopen. Fredrik Aursnes meldt zich maandag in Lissabon bij Benfica voor zijn medische keuring en zal een vaste transfersom van dertien miljoen euro opleveren. Dat bedrag kan middels bonussen uiteindelijk nog hoger worden. Daarnaast lijkt Feyenoord zelf nog circa vijftien miljoen euro uit te gaan geven voor Dávid Hancko (Sparta Praag) en Ezequiel Bullaude (Club Deportivo Godoy Cruz).

“Er wordt weer gesmeten met miljoenen en gelukkig komt er ook een keer veel geld naar Feyenoord toe. De club wilde dat graag voor elkaar krijgen en het is gelukt”, aldus Van Hanegem. “Toen ik ooit trainer van Feyenoord was, zei ik eens dat de club zo arm was dat we nog geen smurf konden kopen. Dat heb ik geweten. Vanuit alle windstreken, zelfs vanuit België en Duitsland, kreeg ik smurfen opgestuurd. Ik heb sindsdien alle smurfen die er zijn.”

Van Hanegem maakt zich geen zorgen over het naderende vertrek van Aursnes. “Als het niet loopt, missen ze volgens velen vaak een speler die nét weg is. Fredrik Aursnes was een leuke speler, daar zal iedereen het over eens zijn. Verleden week tegen sc Heerenveen deed hij nog mee bij Feyenoord en toen was het spelbeeld hetzelfde als tegen RKC Waalwijk. Stroef en slordig. Anders gesteld: zou het tegen RKC als een trein hebben gedraaid als Aursnes mee had gedaan? Dat lijkt mij ook niet, toch?”