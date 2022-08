Dodelijk Cambuur rekent op sublieme wijze af met doelpuntendroogte

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 20:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:47

SC Cambuur heeft zijn eerste zege van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer Henk de Jong keek op bezoek bij Fortuna Sittard halverwege tegen een 1-0 achterstand aan, maar stelde na rust orde op zaken: 1-4. Opvallend genoeg kwamen alle vier de treffers van buiten de zestien, twee van de voet van Mees Hoedemakers. Burak Yilmaz luisterde zijn basisdebuut op met een treffer. Voor de Leeuwarders waren het de eerste treffers van het seizoen. Fortuna blijft door de nederlaag puntloos en vergezelt Vitesse daarmee in de onderste regionen. Ook Go Ahead pakte nog geen punt, maar de Deventenaren komen zondag nog in actie.

SC Cambuur was in de eerste twee speelronden de ploeg met de meeste schoten (48) in de Eredivisie, maar wist net als Heerenveen niet tot scoren te komen. Terwijl de buurman in Arnhem liefst vier keer scoorde, kwam ook Cambuur van de hatelijke nul af. De Leeuwarders zorgden in Sittard voor het eerste gevaar via Alex Bangura. De linkervleugelverdediger kreeg de mogelijkheid om uit te halen, maar raakte de bal totaal verkeerd. Even later lag de bal er aan de overkant wel in. Na een voorzet van Iñigo Córdoba stond Yilmaz bij de tweede paal klaar om af te ronden. Zijn ogenschijnlijk houdbare poging was doelman João Virgínia te machtig: 1-0.

Fortuna probeerde in die fase door te drukken, maar stuitte meermaals op Virgínia. De Portugees had onder meer een cruciale redding in huis na een gevaarlijke uitbraak. Ook op een inzet van Córdoba stond Virgínia op de juiste plek. Henk de Jong zag zijn ploeg verder wegzakken en besloot na ruim een half uur in te grijpen. Remco Balk en Jamie Jacobs werden tot hun eigen verbazing naar de kant gehaald voor David Sambissa en Michael Breij. De omzetting leidde tien minuten na rust tot de gelijkmaker, toen uitgerekend invaller Breij het vizier op scherp had staan. De middenvelder schoot fraai raak van een meter of 25.

Beide ploegen maakten er na rust een vermakelijk schouwspel van, waarbij over en weer kansen te noteren vielen. Dylan Smit schoot op de vuisten van Yanick van Osch, terwijl Virgínia in de korte hoek een goede reactie in huis had op een schot van Paul Gladon. Ook Roberts Uldrikis was ongelukkig in de afronding. Zijn schot, na een schitterende solo, werd op stijlvolle wijze gepakt door Van Osch. Sjors Ultee liet Yilmaz staan in de hoop de winnende treffer te forceren, maar kreeg tien minuten voor tijd de deksel op de neus. Met opnieuw een schitterend schot van afstand tekende Hoedemakers voor de 1-2.

Cambuur was op dat moment zeker niet de betere van de twee, maar toonde zich dodelijk effectief. Drie minuten voor tijd was het opnieuw Hoedemakers die het net wist te vinden. De middenvelder schoot vanaf de rand van de zestien diagonaal raak. Even werd gedacht aan hinderlijk buitenspel, maar daar wilde Bas Nijhuis niet aan. De Limburgse pijn werd in de blessuretijd vergroot door Jasper ter Heide, die voor de vierde keer met scherp schoot van afstand nadat hij even daarvoor binnen de lijnen was gekomen.