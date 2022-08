VZ 5: CL-succes voor Roger Schmidt; Ronaldo kondigt onthulling aan

Donderdag, 18 augustus 2022 om 00:00

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

CL-succes voor Roger Schmidt

Roger Schmidt staat met Benfica met anderhalf been in de groepsfase van de Champions League. In de play-offs van het grootste Europese clubtoernooi rekende de Duitser woensdagavond met zijn equipe af met Dynamo Kyiv: 0-2. David Neres zorgde voor het voorbereidende werk bij de tweede Portugese treffer. In Israël was een belangrijke rol weggelegd voor Tjaronn Chery. De middenvelder van Maccabi Haifa was trefzeker in de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Rode Ster Belgrado. Volgende week zijn de returns.

Schuurs straalt met Torino-sjaaltje

Perr Schuurs is woensdagmiddag geland in Turijn en zal op korte termijn officieel gepresenteerd worden als de nieuwste speler van Torino. De Limburgse verdediger, die overkomt van Ajax en zo'n tien miljoen euro gekost heeft, liep met een sjaaltje van zijn nieuwe club door de vertrekhal van het vliegveld. Op een paar journalisten na, waren er echter geen fans om hem te verwelkomen.

Feyenoord sluit volgende miljoenendeal

Igor Paixão mag zichzelf officieel speler van Feyenoord noemen. De Braziliaanse aanvaller (22) kwam zonder problemen door de medische keuring in De Kuip en zette daarna zijn handtekening onder een contract tot medio 2027. Feyenoord betaalt naar verluidt een vaste transfersom van zes miljoen euro aan de Braziliaanse laagvlieger Coritiba, een bedrag dat door bonussen nog eens met drie miljoen euro kan oplopen. Het zou daarbij gaan om tachtig procent van de transferrechten.

Atlético slaag astronomisch bedrag af

Atlético Madrid heeft een megabod van Manchester United op João Félix afgewezen. Dat meldt de Spaanse sportkrant AS. The Red Devils zouden 130 miljoen euro over hebben voor de 22-jarige Portugese aanvaller, maar Atlético wees Manchester United op een clausule in het contract van Félix ter waarde van 350 miljoen euro.

Ronaldo kondigt onthulling aan

Cristiano Ronaldo heeft na wekenlange speculaties eindelijk van zich laten horen. In een reactie op Instagram gaat hij in op de aanhoudende geruchten over zijn toekomst op Old Trafford. De Portugese steraanvaller maakt de media uit voor leugenaars en belooft alles te onthullen over zijn situatie bij Manchester United. “Ze zullen de waarheid weten als ik over enkele weken een interview geef”, aldus Ronaldo.

