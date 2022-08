Kjell Scherpen maakt officieel een verrassende rentree in de Eredivisie

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 16:16 • Guy Habets

Kjell Scherpen is de nieuwe doelman van Vitesse. Dat heeft de Arnhemse club dinsdag wereldkundig gemaakt. De Emmenaar wordt voor een seizoen gehuurd van Brighton & Hove Albion, waar hij dit seizoen niet op veel speelminuten hoefde te rekenen. Die kan hij in GelreDome wel gaan maken.

Een paar weken geleden werd in boulevardkrant The Sun melding gemaakt van de interesse van Vitesse in Scherpen. De Arnhemse club zocht al een tijdje naar een nieuwe doelman, aangezien Markus Schubert en Jeroen Houwen beiden niet het gewenste niveau hebben. Scherpen, die vorige zomer nog vertrok bij Ajax en naar Brighton trok, mag gaan proberen om de harten van de fans van Vitesse wel voor zich te winnen. Scherpen verkast op huurbasis naar Arnhem en het is niet duidelijk of er ook een optie tot koop is afgesproken.

Op de clubsite van Vitesse legt technisch directeur Benjamin Schmedes uit waarom het binnenhalen van Scherpen volgens hem niet meer dan logisch is. "Kjell is een keeper die er direct kan staan. Hij beschikt, ondanks zijn nog relatief jonge leeftijd, over de nodige ervaring en heeft ook genoeg wedstrijd- en trainingsritme. Bovendien is Kjell zeer bekend met het Nederlandse voetbal, in het bijzonder met de Eredivisie. We zochten nog naar een bepaald type keeper en Kjell voldoet met zijn lengte, bereik en uitstraling aan het gewenste profiel."

Zelf kijkt Scherpen, die in Arnhem met rugnummer 16 gaat keepen, uit naar zijn periode voor de geelzwarte club. "Dit voelt als de beste keuze die ik op dit moment kon maken. Ik ken Vitesse als een mooie en gevestigde club in de Eredivisie. Voor mijn gevoel pas ik hier goed; als voetballer, maar ook als mens. Vitesse kent niet de beste seizoenstart, maar we gaan er alles aan doen om zo snel mogelijk de punten binnen te halen. Uiteraard hoop ik daar mijn steentje aan te kunnen bijdragen."

Scherpen speelde vanaf zijn elfde voor FC Emmen en debuteerde in november 2017, toen als zeventienjarige keeper, in het eerste elftal van de Drentse club. Een half jaar later promoveerde hij al met de club en in het seizoen daarna, op het hoogste niveau, was Scherpen eerste keeper. Ajax raakte overtuigd en nam hem in 2019 over, waar hij het voornamelijk met optredens in het beloftenelftal moest doen. Na twee jaar Amsterdam nam Brighton hem over en die club verhuurde Scherpen het afgelopen jaar aan KV Oostende. Nu trekt hij dus naar Arnhem.