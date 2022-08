Sneijder: ‘Misschien doe ik dat in Turkije, deur naar KNVB is wel gesloten’

Maandag, 15 augustus 2022 om 21:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:10

Wesley Sneijder sluit niet uit dat hij opnieuw een poging gaat wagen om zijn trainerspapieren te halen. De recordinternational van Oranje, met 134 interlands achter zijn naam, stopte vorig jaar nog met de trainerscursus van de KNVB. Sneijder zat namelijk niet op een lijn met de voetbalbond wat betreft de invulling van de cursus. De oud-middenvelder denkt erover na om zijn trainerscarrière nieuw leven in te blazen, al zal dat volgens hem normaal gesproken wel in het buitenland zijn.

Presentator Wilfred Genee werpt maandag in Veronica Offside op dat Sneijder in de toekomst graag trainer zou willen worden van Galatasaray, waar hij als speler actief is geweest. "Nou ja, ooit trainer. Dat zou mooi zijn, ik heb daar toptijden gehad bij Galatasaray. Mooie club, mooie mensen, mooie cultuur. Dus ja, daar zou ik ooit wel willen terugkeren." Om gelijk een en ander te verduidelijken: "Dus hoe ga ik dat doen? Ik denk toch in het buitenland, niet in Nederland."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Genee vraagt waar Sneijder zijn trainerspapieren wil behalen. "Misschien wel in Turkije. Dan moet je drie keer op je fluitje blazen, dan heb je hem", antwoordt de voormalig international van Oranje met een kwinkslag. "Maar er is ook een optie in Ierland, heb ik me laten vertellen. Dus ik ga het toch over de grens zoeken." Het trainersvak blijft trekken, maar een diploma halen in Nederland is duidelijk geen optie voor Sneijder: "De deur naar de KNVB is gesloten?" vraagt Genee. "Dat denk ik wel", zo luidt het antwoord. "Die deur is wel gesloten."

"Ik wilde me meer focussen op het management, daarin konden ze me niet begeleiden", geeft Sneijder vervolgens aan waarom hij niet op een lijn zat met de KNVB. "Dat konden ze mij niet bieden." De recordinternational komt daarna met een anekdote op de proppen. "Het allermooiste is nog dat ik een dag later (op 9 juni, red.) jarig was en dat ik een kaartje kreeg van de KNVB: 'Gefeliciteerd met je 47ste verjaardag.' Dat kan toch niet", aldus een lachende Sneijder, die vorig jaar zijn 37ste verjaardag vierde.