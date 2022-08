Kwakman positief verrast: ‘Volgens mij is Schreuder wel fan van hem’

Zondag, 14 augustus 2022 om 17:06 • Mart Oude Nijeweeme

Kees Kwakman heeft zondagmiddag genoten van Kenneth Taylor. De middenvelder was tegen FC Groningen (6-1) goed voor de vijfde Amsterdamse treffer en werd niet veel later naar de kant gehaald. Kwakman denkt dat Alfred Schreuder gecharmeerd is van Taylor. Volgens de analist van ESPN voegt de spelverdeler dynamiek toe aan het middenveld van Ajax, zeker wanneer Schreuder met Dusan Tadic en Edson Álvarez opereert in de middelste linie.

Ajax had geen kind aan Groningen en liep in de tweede helft uit naar een ruime overwinning. Taylor schoot na ruim een uur raak op aangeven van Brian Brobbey. "Bij Taylor waren denk ik niet echt verwachtingen, of had jij dat wel", haalt Jan Joost van Gangelen de middenvelder aan. "Laat ik het zo zeggen: in dit deelnemersveld misschien iets minder", aldus Kwakman. "Er zijn spelers waar meer van wordt verwacht, daar is meer voor betaald. Van Taylor was het afwachten of hij in de basis zou komen. Uiteindelijk staat hij wel in de basis. Schreuder is volgens mij fan van hem. Hij doet het goed tot nu toe."

Taylor vormde tegen Groningen het middenveld met Álvarez en Tadic en deed dat volgens Kwakman naar behoren. "Wat hij goed doet is dat hij dynamiek brengt op het middenveld", gaat de analist verder. "Hij maakt loopacties zonder bal. Ondanks dat hij linkermiddenvelder is komt hij ook aan de rechterkant uit. Volgens mij is hij links- en rechtsbenig. Als je nu met het middenveld Tadic en Álvarez speelt, heb je iemand nodig die ook een beetje beweegt en loopacties maakt. Als Gravenberch was gebleven had Taylor misschien gedacht dat hij beter verhuurd kon worden. Uiteindelijk gaat Gravenberch weg en dacht hij waarschijnlijk: dit is mijn kans."

Grote smaakmakers aan de kant van Ajax waren Steven Bergwijn en Antony. De van Tottenham Hotspur overgekomen aanvaller maakte een hattrick, iets wat hem bij PSV niet lukte. Antony floreerde aan de rechterkant en liet Isak Määttä alle hoeken van het veld zien. De Braziliaan nam tevens een treffer voor zijn rekening nemen en zag het slotakkoord op naam komen van de ingevallen Steven Berghuis. Laatstgenoemde mocht in de slotminuten aanleggen vanaf elf meter na een handsbal van Määttä. Door de basisplaatsen van Antony, Bergwijn, Tadic en Brobbey werd Berghuis wel het kind van de rekening in de basisopstelling.