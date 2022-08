Feyenoord stuurt talent naar KKD ondanks speeltijd in voorbereiding

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 12:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:39

Lennard Hartjes heeft voorlopig zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld. Het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Youth Watcher meldt zaterdag namelijk dat de negentienjarige middenvelder het seizoen op huurbasis afmaakt bij Roda JC Kerkrade. Eerder deze week werd al bekend dat de Limburgers serieus in de markt zijn voor Hartjes, die bij Feyenoord ondanks een tot medio 2025 lopend contract voorlopig niet voorkomt in de plannen van trainer Arne Slot.

Feyenoord en Roda JC zijn na enkele dagen van onderhandelen tot een akkoord gekomen wat betreft de huurovereenkomst. Hartjes doet deze zaterdag al niet meer mee met het Onder 21-elftal van de Rotterdamse club. De jonge middenvelder maakt mogelijk vrijdag zijn debuut voor Roda JC, dat vrijdag nog met 1-0 wist te winnen van Jong Ajax. FC Den Bosch is dan de tegenstander in de derde speelronde van de Keuken Kampioen Divisie.

NEWS - Lennard Hartjes joins Roda JC on loan. The 19-year old midfielder is not with U21 today. The deal will be announced soon. — Feyenoord Youth Watcher (@Varkenoordfan) August 13, 2022

Hartjes verlengde in april zijn contract bij Feyenoord nog tot de zomer van 2025. In de voorbereiding op dit seizoen gebruikte Slot hem in enkele vriendschappelijke wedstrijden nog als invaller, maar het lijkt de coach beter dat de middenvelder elders ervaring gaat opdoen. Hartjes kwam tot dusver tot twee optredens in de hoofdmacht van Feyenoord, allebei vorig seizoen in de Conference League. Zijn debuut in de Eredivisie laat nog op zich wachten.