Slechtnieuwsgesprek en interesse uit de Serie A zetten Navas aan het denken

Donderdag, 11 augustus 2022 om 19:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:41

Het is nog maar de vraag of Keylor Navas komend seizoen het shirt van Paris Saint-Germain draagt. De doelman is door trainer Christophe Galtier aangewezen als tweede doelman, maar lijkt daar geen oren naar te hebben. Napoli zit op het vinkentouw en ziet de Costa Ricaan graag komen. De kans bestaat dat de doelman onderdeel uitmaakt van de transfer van Fabián Ruiz, die vermoedelijk de omgekeerde weg bewandelt.

Mauricio Pochettino besloot afgelopen seizoen te rouleren in het doel bij PSG en zowel Navas als Gianluigi Donnarumma speelminuten te gunnen. Galtier kiest voor een andere werkwijze en heeft van de Italiaan zijn eerste doelman gemaakt. "De enige hiërarchie die ik heb vastgesteld, is de keuze van de keeper", zei de oefenmeester donderdag tijdens de persconferentie. "Het is moeilijk voor Keylor (Navas, red.), maar zo werk ik. Ik wilde geen dubbelzinnigheid. Ik kies liever een nummer één, daarna is het aan hem om zich te bewijzen. Hij weet wat ik van hem verwacht in zijn rol als tweede doelman."

Of Navas ook daadwerkelijk als tweede doelman op de bank zal zitten dit seizoen moet nog blijken. Napoli is voornemens de goalie naar Napels te halen. Eens te meer omdat David Ospina is vertrokken naar Al-Nassr FC. "Iedereen weet dat hij (Navas, red.) een zeer sterke keeper is, die veel prijzen heeft gewonnen", aldus voorzitter Aurelio De Laurentiis van Napoli in gesprek met Teletica Deportes. "De markt is open tot september, dus er kan van alles gebeuren. We willen de selectie nog graag aanvullen met een spits en een keeper."

Napoli heeft met Alex Meret de beoogde opvolger van Ospina al in de gelederen, maar in Napels rijzen steeds meer vragen of de in 2019 van Udinese overgekomen doelman goed genoeg is. Volgens Fabrizio Romano en Il Corriere dello Sport zullen vertegenwoordigers van Napoli en PSG de komende dagen de mogelijke verhuizing van Navas naar Napoli bespreken. Ook Kepa Arrizabalaga wordt beschouwd als mogelijk doelwit. Laatstgenoemde is bij Chelsea niet verzekerd van een basisplek en moet Édouard Mendy voor zich dulden.