Baumgartl ondersteunt Haller als klankbord in strijd tegen kanker

Donderdag, 11 augustus 2022 om 13:04 • Wessel Antes • Laatste update: 13:08

Timo Baumgartl probeert Sébastien Haller waar mogelijk te ondersteunen in zijn strijd tegen kanker, zo vertelt de PSV-huurling tijdens een persconferentie. Baumgartl zelf is ook nog steeds in gevecht met de ziekte en is druk bezig aan zijn herstel. De 26-jarige verdediger van 1. FC Union Berlin vindt het belangrijk om open te zijn over zijn strijd tegen de ziekte.

Baumgartl vindt dat voetballers als rolmodel, juist in dit soort heftige situaties, het goede voorbeeld kunnen geven. De Duitser zet zich sinds kort in als ambassadeur voor zieke kinderen in Stuttgart. “Het is belangrijk om te laten zien dat zo'n ziekte ook vooral jonge mensen treft. Ik had het geluk dat het bij een medische keuring gevonden werd. Daardoor werd het in een vroeg stadium ontdekt.” Nadat hij zijn ziekte bekendmaakte ontving Baumgartl vele berichten, onder anderen van lotgenoten die hetzelfde moeten ondergaan.

Eind juli bracht Borussia Dortmund een update naar buiten, waaruit bleek dat de tumor van Haller kwaadaardig is. Sindsdien heeft Baumgartl af en toe contact met de voormalig Ajacied. “Ik spreek hem nu regelmatig. Ik probeer hem tips te geven. Dingen die overbodig zijn, dingen die hij kan laten schieten of zaken die juist nodig zijn. Hij is zeer emotioneel geweest over zijn situatie.” Haller zal de komende maanden chemotherapie ondergaan, een traject dat Baumgartl ook heeft doorstaan.

Baumgartl deed er tijdens dat traject tegelijkertijd alles aan om fit te blijven. De verdediger gelooft er heilig in dat het hem heeft geholpen in zijn herstel. “In je chemotherapie telt alleen de volgende dag. Ik bleef elke dag vijf kilometer hardlopen. Iedere ochtend. Dat deed ik om fit te blijven. Je moet jezelf in een sterke fysieke status erdoorheen slaan. Ik realiseer me nu dat doordat ik bleef sporten, de bijwerkingen mee bleven vallen.” Inmiddels is Baumgartl weer op het trainingsveld te vinden bij Union. “Een overweldigend gevoel.”