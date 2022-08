Twee ‘verrassende namen’ vallen bij PSV in zoektocht naar vervanger Madueke

Donderdag, 11 augustus 2022 om 07:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:17

PSV is nog altijd op zoek naar een aanvallende versterking nu Noni Madueke eind juli geblesseerd is uitgevallen. Dat melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. De buitenspeler is in ieder geval tot het einde van de eerste seizoenshelft uitgeschakeld met zijn enkelblessure. Journalist Rik Elfrink laat naast de verrassende naam van Donyell Malen ook die van Joshua Zirkzee vallen.

Volgens Elfrink richt PSV zijn pijlen door de blessure van Madueke op een ‘basiswaardige speler’ die de aanval van de Eindhovenaren kan versterken. Het bereiken van het hoofdtoernooi van de Champions League speelt hier mogelijk een doorslaggevende rol in. PSV dient in de komende weken over twee duels af te rekenen met het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst in de play-offs van het miljardenbal.

Elfrink meldt dat in Eindhoven opvallend genoeg de naam van Malen is gevallen. De 23-jarige aanvaller maakte in de zomer van 2021 voor dertig miljoen euro een transfer naar Borussia Dortmund. Bij BVB is Malen momenteel basisspeler, waardoor de kans op een terugkeer nihil lijkt. Naast Malen staat ook Zirkzee op de shortlist van technisch directeur John de Jong. Door de komst van Luuk de Jong is de interesse in de spits van Bayern München echter enigszins bekoeld en bovendien hangt er een fors prijskaartje rond zijn nek. VfB Stuttgart heeft naar verluidt twintig miljoen euro over voor Zirkzee.

Door een enkelblessure kan PSV voorlopig geen beroep doen op Madueke. De club bracht eerder naar buiten dat Yorbe Vertessen voorlopig niet inzetbaar is door een blindedarmontsteking en de aanvalslinie is sowieso al niet de sterkst bezette linie in het Philips Stadion. PSV verwelkomde tijdens de zomerse transferwindow al wel zeven versterkingen. Boy Waterman, Walter Benítez, Ki-Jana Hoever, Xavi Simons, Guus Til, Luuk de Jong en Jarrad Branthwaite werden aan de selectie van trainer Ruud van Nistelrooij toegevoegd. Alleen voor De Jong en Til betaalde PSV transfersommen.