Devyne Rensch mag borst natmaken: Ajax bevestigt komst Jorge Sánchez

Woensdag, 10 augustus 2022 om 21:19 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:32

Ajax heeft de komst van Jorge Sánchez wereldkundig gemaakt middels een officieel persbericht. De 24-jarige rechtsback tekent tot medio 2026 in de Johan Cruijff ArenA en komt volgens De Telegraaf voor maximaal vijfenhalf miljoen euro over van América. Sánchez beschikte nog over een driejarig contract bij zijn inmiddels ex-werkgever. Bij Ajax gaat de Mexicaans international de concurrentiestrijd aan met Devyne Rensch, die in de voorbereiding geen onuitwisbare indruk achter heeft kunnen laten op Alfred Schreuder.

América wilde Sánchez eerst liever niet laten gaan, maar de onderhandelingen liepen volgens De Telegraaf vrij soepel. Ajax wilde in eerste instantie slechts vier miljoen betalen voor de rechtsback, waarna een tegenbod volgde van zes miljoen. Uiteindelijk is de deal volgens bronnen rondom de Amsterdamse club uitgekomen op een middenweg: vijf miljoen euro, dat door bonussen kan oplopen tot vijfenhalf miljoen euro. De Mexicaanse club zal dus hopen dat Sánchez zich de komende jaren goed ontwikkelt in Amsterdam, aangezien dat financieel nog wat extra's kan opleveren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sánchez droomt al jaren van spelen in Europa en wilde de overstap naar Ajax dolgraag maken. In de komende week zal hij definitief beginnen aan zijn gewenste avontuur. De rechtsback speelde tot dusver 150 officiële wedstrijden voor América, waarin hij 2 keer scoorde en 8 assists gaf. In 2019 debuteerde Sánchez voor het nationale elftal van Mexico, waarvoor hij tot dusver 21 interlands speelde. Daarin was de verdediger één keer trefzeker. Sánchez is van origine rechtsback, maar kan ook op de linkerflank uit de voeten.

Bij Ajax gaat Sánchez de concurrentiestrijd aan met Rensch, Sean Klaiber en Youri Regeer. Laatstgenoemde lijkt dit seizoen definitief overgeheveld te zijn naar de hoofdmacht. In tegenstelling tot vele andere jeugdspelers kreeg Regeer afgelopen week een vast rugnummer toegewezen. De achttienjarige middenvelder is zeer multifunctioneel en debuteerde in het afgelopen seizoen als rechtsback tegen PEC Zwolle (3-0 winst). Ook in de seizoensafsluiter bij Vitesse (2-2) stond Regeer op die positie. Verder lijkt het erop dat de komst van Sánchez het definitieve einde betekent voor Klaiber bij Ajax. De 28-jarige Nieuwegeiner zag zijn rugnummer al overgenomen worden door Owen Wijndal en mag vertrekken.