Geplaagde Ajacied openhartig over mentale klachten: ‘6, 7 maanden niet geslapen’

Maandag, 16 oktober 2023 om 08:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:49

Jorge Sánchez heeft na afloop van Mexico – Ghana (2-0) openhartig verteld over zijn mentale problemen in het verleden. Het viel de 25-jarige rechtsback back zwaar hoe hij als speler van América bekritiseerd werd na een fout in de finale van de Apertura (de Mexicaanse najaarscompetitie). Daarom moest Sánchez professionele hulp zoeken, zo geeft hij aan. "Ik heb er zes of zeven maanden niet van kunnen slapen."

Eind 2019 stond Sánchez in de basis bij de return van de Apertura 2019, die over twee finales werd afgewikkeld. Tot minuut 75 ging het goed. Toen struikelde Sánchez over zijn eigen benen, waardoor Rogello Funes Mori de aansluitingstreffer kon maken namens tegenstander Monterrey. Daardoor liep het uit op strafschoppen.

Omdat Monterrey de serie uiteindelijk won, werd Sánchez de gebeten hond bij zijn eigen fans. Dat is de Mexicaan nog altijd niet vergeten. "Ik heb zes of zeven maanden niet geslapen, ik lag in bed en kreeg het beeld maar niet uit mijn hoofd. Ik moest hulp zoeken en uiteindelijk kreeg ik die van heel mensen."

Sánchez, die dit seizoen door Ajax verhuurd wordt aan FC Porto, vindt het onredelijk hoe voetballers onder een vergrootglas worden gelegd. "We willen natuurlijk geen fouten maken, maar iedere wedstrijd worden we daaraan blootgesteld. Ik heb niets tegen mensen, maar ze weten niet wat er achter de schermen gebeurt."

Kritiek bij Ajax

Ook bij Ajax was Sánchez weer regelmatig het mikpunt van spot. Net als de rest van de selectie van vorig jaar bleef de Mexicaan de kritiek niet bespaard. "Het deed me erg veel pijn. Ik begon alles te geloven wat mensen zeiden, maar dankzij mijn mental coach en mijn vrouw werd ik mentaal sterker."

"Op een dag waren we aan het huilen omdat we door zo'n moeilijke tijd gingen, en toen zei ze: 'Weet je wel wat je al bereikt hebt? Je bent 25 en je hebt al voor de grootste teams gespeeld in drie verschillende landen. Hoeveel prijzen heb je al gewonnen? Je hebt een Olympische medaille!'"

Sánchez' periode bij Porto is tot nu toe geen onverdeeld succes te noemen. De back kwam vooralsnog tot slechts 22 minuten namens de Dragões, verdeeld over twee duels. Wel is Sánchez nog altijd onbetwist bij het nationale team. Ook tegen Ghana speelde hij weer de hele wedstrijd, net als voormalig ploeggenoot Edson Álvarez. Santiago Gimenez is nog voornamelijk invaller bij Mexico.