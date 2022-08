Qatar wil Nederlands elftal het openingsduel op het WK afnemen

Nederland speelt mogelijk toch niet de openingswedstrijd op het WK aankomende winter. Oranje zou het toernooi oorspronkelijk op maandag 21 november openen tegen Senegal, maar volgens het Franse persbureau AFP komt daar mogelijk verandering in om gastland Qatar het toernooi te kunnen laten openen. Het wereldkampioenschap moet in dat geval een dag eerder van start gaan, op zondag 20 november.

Qatar vormt samen met Nederland, Senegal en Ecuador groep A op het mondiale eindtoernooi. Oorspronkelijk zou Oranje het in de openingswedstrijd op maandag 21 november om 11.00 uur Nederlandse tijd opnemen tegen Senegal. De aftrap tussen Qatar en Ecuador vindt vooralsnog zes uur later plaats, om 17.00 uur. Tussendoor neemt Engeland het in de openingswedstrijd van Groep B op tegen Iran. Een woordvoerder van de KNVB laat weten dat 'de bond heeft gehoord dat er beweging is'.

Een speciale commissie van de FIFA, met onder meer de leiders van de voetbalbonden UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC en OFC, moet het verzoek van het Aziatische gastland nog wel goedkeuren. Naar verwachting zal dit niet meer dan een formaliteit zijn. De commissie staat onder leiding van FIFA-baas Gianni Infantino. Als het verzoek definitief wordt ingewilligd, zou dat betekenen dat het WK dus niet op 21 november, maar een dag eerder van start zou gaan.

Het is sinds de editie van 2006 gebruikelijk dat het gastland het WK opent. In 2006 won gastland Duitsland met 4-2 van Costa Rica en in 2010 opende Zuid-Afrika het bal door met 1-1 gelijk te spelen tegen Mexico. In 2014 won Brazilië in eigen huis met 3-1 van Kroatië, terwijl Rusland vier jaar later Saudi-Arabië met 5-0 verpletterde. Daarvoor was het gebruikelijk om de winnaar van de vorige editie het WK te laten openen.