Luuk de Jong kan gevoel nauwelijks omschrijven: ‘Camp Nou is mooi, maar dit...’

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 23:34 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:37

Luuk de Jong komt na afloop van het gewonnen duel met AS Monaco (3-2) superlatieven tekort om zijn gevoel te beschrijven. Na het 1-1 gelijkspel in het heenduel van de derde voorronde van de Champions League volstond de 3-2 zege in het Philips Stadion om door te gaan naar play-offs om een groepsticket. De Jong maakte de winnende treffer en prijst het strijdplan van trainer Ruud van Nistelrooij.

In laatste twintig minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kreeg PSV bij een 1-2 tussenstand bijna geen kansen, maar vlak voor het ingaan van de blessuretijd veranderde dat. Eerst stopte Obispo de bijna doorgebroken Breel Embolo met een weergaloze tackle af, waarna PSV de bal via Johan Bakayoko voor het doel bracht bij Monaco. De Jong kopte richting tweede paal, waar Gutiérrez met het hoofd afrondde: 2-2.Van Nistelrooij leek met het inbrengen van Jarrad Branthwaite voor Veerman te gaan voor strafschoppen in de verlenging, maar het was PSV dat in de 109e minuut opnieuw toeslag. Teze legde de bal panklaar bij de tweede paal, waar De Jong via de grond binnenkopte: 3-2.

De Jong verschijnt na afloop van de zege met een lach van oor tot oor voor de camera van ESPN. “Dit zijn de mooie avonden inderdaad. Ik ben onder meer hiervoor teruggekomen. Ik ben teruggekomen omdat het fantastisch is. Of het klopt dat Ruud aanstuurde op vroege voorzetten? Ja, dat klopt. Je zag dat iedereen een beetje op was, maar gelukkig viel de bal goed. We probeerden zijkanten te zoeken vanaf daar ballen in te brengen. Wij zeiden al: we moeten meer de tweede paal zoeken. Eerst maakten we de gelijkmaker daardoor, en in de verlenging maakten we de winnende.”

“Er kwam misschien een beetje geluk bij kijken, maar het was gewoon een goede ploeg”, vervolgt De Jong. “Technisch, snel, fysiek sterk: noem maar op. We bleven er gewoon in geloven en gelukkig sloten we het op deze manier af.” De spits geeft aan er fysiek volledig doorheen te zitten. “Ik stond aan het eind met kramp in mijn hamstring in de muur. Het was een enorme strijd, maar echt complimenten aan iedereen.” Tot slot vergelijkt De Jong de ervaring van dinsdagavond met het spelen in Barcelona. “Camp Nou is echt fantastisch, maar dit is mijn thuis. Als je zo terugkomt in een belangrijke wedstrijd en de winnende binnenkopt, waarna het hele stadion voor je gaat springen... dat went echt nooit.”