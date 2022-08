Janssen schrikt van ‘kleurenblinde’ bij PSV: ‘Alles gaat naar verkeerde kleur'

Maandag, 8 augustus 2022 om 23:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:47

Theo Janssen geeft PSV veel kans op een overwinning in de return van de derde voorronde Champions League tegen AS Monaco. Dinsdagavond ontvangt de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij de Monegasken in het Philips Stadion, waar de Eindhovenaren een overwinning nodig hebben na het 1-1 gelijkspel in het heenduel. Wel zet Janssen, te gast in het praatprogramma VTBL, zijn vraagtekens bij de kwaliteiten van Guus Til.

Vooruitblikkend op het cruciale duel van dinsdagavond laat de eveneens aanwezige Jan Boskamp dat PSV veel vertrouwen zal putten uit de gewonnen Eredivisie-wedstrijd tegen FC Emmen (4-1). “De omschakeling van PSV was afgelopen weekend echt fantastisch. En het leuke was dat er in de tweede helft echt vijf jonge jongens in de ploeg stonden. Heel Jong PSV kwam er eigenlijk in.” Janssen sluit zich aan bij zijn collega, en vindt dat Van Nistelrooij het uitstekend doet als hoofdtrainer. “Het voordeel is natuurlijk dat Van Nistelrooij alle jongens kent, want hij heeft ze vorig jaar zelf getraind. Dus hij weet precies wat hij inbrengt en dat is voor PSV gewoon heel erg gunstig.”

Hoewel Janssen aangeeft dat het grootste gevaar voor de Eindhovenaren voortkomt uit de standaardsituaties, acht hij de kans op een eerste Europees succes dit seizoen groot. “In de eerste wedstrijd was PSV tegen Monaco vermoeid, maar in de eerste helft speelde de ploeg echt prima voetbal. Ik verwacht dat men nu veel fitter aan de aftrap zal verschijnen. Bovendien hebben de spelers weer een extra week met Ruud op het trainingsveld gestaan. Ik denk dat er gewoon een heel goed PSV staat dat met 3-0 gaat winnen.”

Laatstgenoemde analyticus is overigens nog niet tevreden over het tot nu toe vertoonde spel van Til. De middenvelder kreeg een basisplek tegen Monaco, maar bleef tegen Emmen negentig minuten op de bank. “Ik moet je eerlijk zeggen: ik ben wel geschrokken van Guus Til. Weet je, Guus Til is echt een prima speler die in de zestien komt en goals maakt. Maar zodra hij aan het voetballen komt, dan is het echt klaar. Als hij moet meevoetballen en combinaties moet maken... Het is echt net of hij kleurenblind is, want hij speelt gewoon iedere bal naar de verkeerde kleur”, aldus Janssen.