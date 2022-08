'Kostic staat door concrete belangstelling voor transfer naar top van Serie A’

Maandag, 8 augustus 2022 om 09:31 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 11:16

Filip Kostic kan zijn loopbaan vervolgen bij Juventus. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. De Servische buitenspeler heeft nog een contract voor één seizoen bij Eintracht Frankfurt. Volgens de Italiaanse tak van GOAL heeft de komst van Kostic momenteel de hoogste prioriteit bij Juventus.

De 29-jarige Kostic was vorig seizoen een van de uitblinkers in het team van Eintracht Frankfurt, dat de Europa League won. Door zijn prestaties werd hij uitgeroepen tot 'Speler van het Jaar' bij de Duitsers. Met zijn kortlopende contract is Kostic een gewilde speler. Juventus zou in Kostic de gewenste versterking voor de vleugels zien. De Bianconeri hebben wel concurrentie van West Ham United, dat hem naar de Premier League wil halen.

Juventus zou volgens de Italiaanse sportkrant echter 'serieuze bewegingen' aan het maken zijn om zich te verzekeren van Kostic. De ploeg uit Turijn haalde eerder onder meer al Ángel di María, en Kostic zou de club meer opties moeten geven. Federico Chiesa is ook een optie voor de vleugels, al is met name de linkerflank van Juventus kwetsbaar. Marley Aké ligt er tot begin oktober uit, en de van Torino teruggekeerde Marko Pjaca lijkt niet op veel speelminuten te hoeven rekenen.

Kostic werd in 2012 door FC Groningen overgenomen van Radnicki 1923. In twee seizoenen kwam hij vijftig keer in actie voor de noorderlingen, waarvoor hij twaalf doelpunten maakte en negen assists afleverde. In 2014 nam VfB Stuttgart hem over. Via Hamburger SV belandde de vleugelspeler bij Eintracht Frankfurt, waar hij sterkhouder is geworden. Ook kwam Kostic inmiddels 48 optredens voor de Servische nationale ploeg, waarin hij 3 keer wist te scoren.