Erik ten Hag moet meteen uitleggen waarom hij Cristiano Ronaldo passeert

Zondag, 7 augustus 2022 om 15:08 • Guy Habets • Laatste update: 16:15

Erik ten Hag heeft voor de wedstrijd van Manchester United tegen Brighton & Hove Albion tekst en uitleg gegeven over zijn opstelling. Vooral de reserverol voor Cristiano Ronaldo sprong in het oog, maar de Nederlandse oefenmeester vond zijn keuzes niet meer dan logisch. Volgens Ten Hag is Ronaldo niet fit genoeg.

De voorhoede van United bestaat uit Jadon Sancho, Marcus Rashford en de als valse nummer negen spelende Bruno Fernandes. Ondanks de blessure voor Anthony Martial moet Ronaldo dus naast zijn trainer op de reservebank plaatsnemen en Ten Hag vindt dat niet meer dan logisch. "Hij werkt heel hard om fit genoeg te worden, maar dat zal nog wel even duren", meldt de van Ajax overgekomen oefenmeester in gesprek met de BBC.

De verslaggever van dienst vroeg zich af wanneer Ronaldo dan ongeveer fit genoeg zou kunnen zijn om in de basis te spelen. Ook daar kon Ten Hag geen duidelijk antwoord op geven. "Hij is pas deze week begonnen aan zijn voorbereiding", maakte de Tukker duidelijk. "Alles hangt af van de snelheid waarmee Ronaldo vooruitgaat." De wedstrijd tegen Brighton komt dus nog te vroeg, maar wellicht kan de Portugees wel invallen. Volgende week staat voor the Mancunians de uitwedstrijd bij Brentford op het programma.

Ronaldo wil komend seizoen graag in de Champions League spelen en heeft die mogelijkheid bij Manchester United niet, dat genoegen moet nemen met de Europa League. De aanvaller heeft zijn vertrekwens in ieder geval niet onder stoelen of banken gestoken en voerde onlangs nog gesprekken met zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes en Ten Hag. Die gesprekken liepen echter op niets uit. De wens van de Portugese steraanvaller om te vertrekken is duidelijk, terwijl United hem niet wil laten gaan.