Volendam toont veerkracht en bekroont Eredivisie-terugkeer met een punt

Zondag, 7 augustus 2022 om 14:12 • Guy Habets

FC Groningen en FC Volendam hebben een punt overgehouden aan hun onderlinge ontmoeting. De Trots van het Noorden wist een 2-0 voorsprong niet over de streep te trekken en kon in de slotfase geen herstelwerkzaamheden meer uitvoeren: 2-2. Jørgen Strand Larsen vijzelde zijn transferwaarde nog maar eens op met een doelpunt, maar genoeg voor een zege was het dus niet.

Bij Groningen ging het vooraf voornamelijk over Michael de Leeuw en Strand Larsen. Laatstgenoemde staat in de belangstelling van diverse buitenlandse clubs, maar mag niet weg van Groningen en dus stond de Noor 'gewoon' in de basiself die door trainer Frank Wormuth de wei in werden gestuurd. De Leeuw was niet van de partij, aangezien hij van de Duitse oefenmeester op de tribune moest plaatsnemen. Aan Volendamse zijde viel vooral op dat de zestienjarige Billy van Duijl als één van de twee centrale verdedigers aan de aftrap stond.

Ook had trainer Wim Jonk een basisplaats ingeruimd voor Carel Eiting, die daarmee zijn terugkeer in de Eredivisie vierde. De voormalig spelmaker van Ajax ging echter al vroeg in de fout. Hij verspeelde de bal op het middenveld, waardoor Groningen ermee vandoor kon en Cyril Ngonge de vrijheid kreeg om met links de verre hoek te vinden. Die 1-0 gaf de Belgische aanvaller vleugels, want even later vond Ngonge de volledig vrijstaande Strand Larsen voor het doel. De Noor hoefde alleen maar zijn voet tegen de bal aan te zetten: 2-0.

Volendam weigerde echter om de handdoek al in de ring te gooien. De promovendus was niet naar het hoge noorden afgereisd om daar na een helft al op een kansloze achterstand te staan en zocht na de 2-0 een weg om terug in de wedstrijd te komen. Daryl van Mieghem vond die weg uiteindelijk: hij zorgde dat de bal voor zijn linker kwam te liggen en krulde raak, waardoor de spanning in de wedstrijd nog voor rust terug was. Jonk besloot tussendoor ook om Henk Veerman al in de eerste helft in te laten vallen, waardoor de verhoudingen op het veld ook dichter bij elkaar in de buurt kwamen te liggen.

Dat uitte zich ook na de rust. Al gauw kreeg Van Mieghem, die dus ook al de 2-1 op zijn naam zette, een enorme kans om de balans in de wedstrijd terug te brengen. Hij schoot van dichtbij echter op de paal, waardoor Groningen met de schrik vrijkwam. Twintig minuten voor tijd was het echter alsnog raak. Een kopbal van dichtbij van Benaissa Benamar leek op tijd weggehaald te worden, maar de VAR zag dat de bal de doellijn toch nog was gepasseerd: 2-2.

In de slotfase van de wedstrijd zette met name de thuisploeg nog aan. Puntenverlies tegen Volendam was niet waar op gerekend werd in Groningen en dus werd er nog druk gezet op Filip Stankovic, de keeper van Volendam. Die toonde zich echter onpasseerbaar in de spannende laatste momenten van de wedstrijd. In de zeven minuten extra speeltijd viel het winnende doelpunt ook niet meer, waardoor Volendam de terugkeer in de Eredivisie kon vieren met het knap behaalde punt.