Transfervrije Isco verrast en blijft na vertrek bij Real Madrid actief in LaLiga

Zondag, 7 augustus 2022 om 12:56 • Guy Habets

Francisco Román Alarcón Suárez, kortweg Isco, heeft een nieuwe club. De aanvallende middenvelder gaat, ijs en weder dienende, voor twee jaar tekenen bij Sevilla. Als de medische keuring maandag met goed gevolg wordt doorstaan door Isco, zal hij officieel gepresenteerd worden door de club uit Andalusië.

Isco speelde de afgelopen negen seizoenen voor Real Madrid, maar mocht daar afgelopen jaar transfervrij vertrekken. Trainer Carlo Ancelotti gebruikte de nu dertigjarige stilist amper meer en gaf hem te kennen dat een langer verblijf in Santiago Bernabéu niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Een week voor de competitiestart in LaLiga heeft de Spanjaard nu een nieuwe uitdaging gevonden in Sevilla, waar hij maandag naar alle waarschijnlijkheid een contract tot medio 2024 gaat ondertekenen.

In het Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán komt Isco een oude bekende tegen. Julen Lopetegui, de trainer van Sevilla, was in 2018 immers vier maanden werkzaam als trainer bij Real Madrid en werkte toen samen met Isco. Dat liep vooral voor de oefenmeester niet goed af, want hij moest al snel het veld ruimen. Onder meer een 5-1 nederlaag in de Clásico tegen FC Barcelona werd hem aangerekend door het bestuur van de Koninklijke.

Isco zal de derde aanwinst van Sevilla deze zomer gaan worden. Eerder werd centrale verdediger Marcão al overgenomen van Galatasaray en kwam Alex Telles op huurbasis over van het Manchester United van trainer Erik ten Hag. Die laatste transfer is echter nog niet officieel gemaakt. De nieuwe spelers krijgen de kans om in de Champions League te gaan spelen, want Sevilla werd vorig jaar vierde in LaLiga. Daarmee troefde het stadgenoot Real Betis, dat vijfde werd en de Europa League in gaat, af.