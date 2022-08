Unibet: odd van 2.10 voor een treffer van Cristiano Ronaldo tegen Brighton

Zondag, 7 augustus 2022 om 08:00 • Laatste update: 08:30

Zondagmiddag speelt het Manchester United van manager Erik ten Hag zijn eerste Premier League-duel van het seizoen wanneer Joel Veltman om 15.00 uur met Brighton & Hove Albion een bezoek brengt aan Old Trafford. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit duel.

Waar de concurrenten zich al flink versterkten, is Manchester United er deze transferwindow nog niet in geslaagd om de selectie op orde te krijgen. Ten Hag aast nog altijd op een controlerende middenvelder, terwijl de aanvallende posities ook dun zijn bezet. Met Lisandro Martínez kreeg wel de linksbenige centrumverdediger waar hij om gevraagd had en Tyrell Malacia moet op als nieuwe aanwinst op de linksbackpositie de concurrentie met Luke Shaw aangaan. Cristiano Ronaldo is na een lange transfersoap nog altijd speler van the Mancunians en door een lichte hamstringblessure van Anthony Martial bestaat de kans dat hij tegen Brighton vanaf het eerste fluitsignaal gaat starten.

Brighton & Hove Albion zich tijdens de zomerse tranferwindow in alle linies. Denez Undav, Kaoru Mitoma en Kacper Kozlowski kwamen het afgelopen seizoen nog op huurbasis uit voor Union Sint-Gillis en mogen zich nu in de Premier League laten zien. The Seagulls zagen deze week in de persoon van Marc Cucurella wel een sterkhouder vertrekken naar Chelsea. Het afgelopen seizoen eindigde Brighton knap op een negende plaats in de Premier League, een prestatie die manager Graham Potter maar al te graag wil herhalen.

Ronaldo aast naar verluidt nog steeds op een vertrek bij Manchester United, maar de kans dat hij tegen Brighton minuten gaat maken is enorm groot. Het afgelopen seizoen nam de Portugese steraanvaller zijn ploeg met de nodige goals bij de hand. Ten Hag zal hopen dat Ronaldo nu weer direct zijn waarde weet te bewijzen. Bij Brighton zijn de ogen natuurlijk gericht op Deniz Undav, die vorig seizoen in de Belgische Jupiler Pro League in totaal 25 keer het net wist te vinden.

