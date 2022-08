Galatasaray slaat grootse dubbelslag: zowel Mertens als Torreira is binnen

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 21:36 • Mart van Mourik

Galatasaray heeft Dries Mertens en Lucas Torreira binnen, zo meldt Fabrizio Romano zaterdagavond. De 35-jarige Mertens maakt de transfervrije overstap en zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2023 met een optie voor nog een jaar, terwijl Torreira voor circa zes tot zeven miljoen plus bonussen overkomt van Arsenal. De 26-jarige middenvelder tekent voor drie jaar bij Galatasaray.

Romano weet dat het duo zaterdagavond aankomt in Istanbul om het papierwerk af te ronden. Eerder op de zaterdag liet Galatasaray via Twitter al doorschemeren dat Mertens onderweg was naar de club om de formaliteiten te voltooien. In de video was te zien dat een alarm werd ingesteld op (vermoedelijk) de aankomsttijd van de vlucht in Istanbul.

Mertens' avontuur in Napels hield op nadat hij en voorzitter Aurelio De Laurentiis niet tot een overeenkomst kwamen over een nieuwe verbintenis. Na negen jaar kwam er zodoende een einde aan het dienstverband van de Belgisch international in het Diego Armando Maradona Stadion. Mertens speelde in totaal 396 officiële wedstrijden voor Napoli, waarin hij 148 doelpunten maakte en negentig assists afleverde. Volgens Romano kan Mertens bij Gala een nettosalaris van maar liefst vier miljoen euro opstrijken.

Torreira en zijn zaakwaarnemer zijn eveneens onderweg naar Istanbul. Waar Romano het salaris van Mertens al benoemde, is het nog niet geheel duidelijk wat Torreira op jaarbasis zal opstrijken. De Uruguayaan maakte in 2018 de overstap van Sampdoria naar Arsenal. Nadien verhuurden the Gunners de middenvelder aan Atlético Madrid, terwijl hij afgelopen seizoen voor Fiorentina uitkwam. Galatasaray versterkte zich eerder deze transferperiode al met onder meer Sérgio Oliveira, Léo Dubois en Fredrik Midtsjö.