Leverkusen buigt met veldspeler op doel voor Borussia Dortmund

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 20:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:41

Borussia Dortmund is met een overwinning begonnen aan het nieuwe Bundesliga-seizoen. De ploeg van trainer Edin Terzic rekende in eigen huis met pijn en moeite af met Bayer Leverkusen: 1-0. Een doelpunt van Marco Reus en een uitblinkende Gregor Kobel waren voldoende voor de eerste driepunter. Collega-doelman Lukás Hrádecký bewees zichzelf een minder goede dienst en moest in de slotfase inrukken vanwege een handsbal. Veldspeler Edmond Tapsoba nam zijn plek onder de lat in doordat er al vijf wissels waren doorgevoerd. Donyell Malen deed bij de thuisploeg bijna de volledige wedstrijd mee, terwijl bij Leverkusen Jeremie Frimpong en Mitchell Bakker speelminuten kregen.

Leverkusen wist meteen wat het te doen stond op de eerste speeldag in de Bundesliga. Dortmund slaagde er namelijk de laatste zeven seizoenen in om de openingswedstrijd te winnen, een competitierecord dat gedeeld wordt met Bayern München (2012-2018). Bij de thuisploeg ontbrak de zieke Sébastien Haller. Zijn plek werd ingenomen door de pas zeventienjarige Youssoufa Moukoko. Laatstgenoemde zag hoe de ban na tien minuten spelen werd gebroken door Reus. De aanvoerder kon simpel binnentikken toen de bal op de doellijn bleef liggen na een inzet van Karim Adeyemi.

Naast Adeyemi verscheen ook nieuwkomer Nico Schlotterbeck aan de aftrap. Niklas Süle bekeek het duel vanaf de tribune. Halverwege de eerste helft kreeg Reus een opgelegde mogelijkheid om de score te verdubbelen. De middenvelder verschafte ruimte en haalde vlammend uit, maar zag zijn poging voorlangs gaan. Even daarvoor had Patrik Schick een kans om zeep geholpen namens de bezoekers. Tegenvaller voor Dortmund was het uitvallen van Adeyemi. De aanvaller moest de strijd na ruim twintig minuten staken vanwege een blessure.

In de tweede helft viel er beduidend meer te genieten. Een treffer van Exequiel Palacios (kopbal) werd afgekeurd wegens buitenspel en Schick stuitte van dichtbij tot tweemaal op Kobel, die een weergaloze wedstrijd keepte. Tien minuten voor tijd leek Leverkusen alsnog op gelijke hoogte te komen, toen Schlotterbeck de bal achter zijn eigen doelman gleed. In aanloop naar de treffer werd echter buitenspel geconstateerd. Terwijl Dortmund met de rug tegen de muur stond, werd het in de absolute slotfase geholpen door Hrádecký. De doelman maakte hands buiten de zestien en kreeg rood. Omdat Leverkusen al vijf keer gewisseld had moest Edmond Tapsoba op doel, maar hij kreeg niets te doen.