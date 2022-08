Luis Suárez bewijst in Uruguay meteen het scoren nog niet verleerd te zijn

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 10:55 • Guy Habets

Luis Suárez heeft zijn rentree in de Uruguayaanse competitie luister bijgezet met een doelpunt. De spits viel na de rust in bij Nacional, de club die hem deze zomer terughaalde, en vervolgens kopte hij uit een corner de 3-0 tegen de touwen tegen Rentistas. Het publiek van Nacional, én de commentator van dienst, smullen van de goal van Suárez.

In de 58e minuut was Suárez het attentst bij een corner van Brian Ocampo, die de bal bij de eerste paal legde. Daar stond el Pistolero al klaar om in te koppen en daarmee maakte hij zijn eerste goal voor Nacional sinds zijn terugkeer. Eerder in de week mocht Suárez al invallen tijdens de kwartfinalewedstrijd in de Copa Sudamericana tegen Atlético Goianiense uit Brazilië, maar scoorde hij niet. Tijdens zijn eerste duel sinds lange tijd in de Uruguayaanse competitie was het dus wel raak.

???? Así fue el primer gol de @LuisSuarez9 en su vuelta a Nacional. pic.twitter.com/c77BOgucNp — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) August 6, 2022

Door zijn transfervrije status sinds zijn vertrek bij Atlético Madrid werd Suárez met vele clubs in verband gebracht. In een video op social media liet hij echter weten Europa definitief achter zich te laten. Suárez tekende een contract voor vijf maanden bij Nacional, zodat hij zich voor kan bereiden op het WK in Qatar. Dat vindt in november en december plaats en Uruguay heeft zich daarvoor geplaatst.

Suárez kan terugkijken op een grootse carrière in het Europese voetbal. Hij werd in 2006 door FC Groningen naar Nederland gehaald. Een jaar later nam Ajax hem voor 7,5 miljoen euro over. Voor de Amsterdammers speelde Suarez 159 officiële wedstrijden, waarin hij 111 keer scoorde en 68 assists gaf. Ook in Engeland werd de Uruguayaan een groot succes bij Liverpool. De afgelopen acht seizoenen speelde Suárez in Spanje bij Barcelona en Atlético Madrid. Met Barça won hij de Champions League.