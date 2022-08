Van Bommel en Overmars zien Europese groepsfase dichterbij komen

Donderdag, 4 augustus 2022 om 20:54 • Guy Habets

Het Royal Antwerp van trainer Mark van Bommel maakt een uitstekende kans om de play-offs voor de Conference League te bereiken. Op bezoek bij het Noorse Lillestrøm SK werd met 1-3 gewonnen, waardoor de Belgen volgende week met een goede uitgangspositie aan de return in het Bosuilstadion beginnen.

De Nederlandse oefenmeester kon in zijn basisopstelling geen plekje inruimen voor Toby Alderweireld. De captain van Antwerp was in België achtergebleven omdat hij niet fit was en het is nog niet duidelijk of hij volgende week wel mee kan spelen. Zijn plekje achterin werd overgenomen door Dinis Almeida. Vincent Janssen kreeg in de punt van de aanval weer de voorkeur boven Michaël Frey.

Al na vijf minuten konden de meegereisde supporters van Antwerp juichen. Almeida kopte goed raak uit een hoekschop en zorgde daarmee voor de 0-1, waarna de formatie van Van Bommel de regie in de wedstrijd in handen hield. Pas na twintig minuten lieten de Noren iets van zich horen, maar heel gevaarlijk werd het niet. Antwerp leek de voorsprong dan ook relatief eenvoudig mee de rust in te nemen, totdat Magnus Knudsen toesloeg. Hij kreeg een voorzet met wat geluk voor zijn voeten en wist daar wel raad mee: 1-1.

De Belgische ploeg ging met een domper de rust in, maar liet daar aan het begin van de tweede helft weinig van merken. Sterker nog: het kwam snel alweer op voorsprong. Michel Balikwisha bleef slim van een bal af en zette daarmee de defensie van Lillestrøm op het verkeerde been, waardoor oudgediende Radja Nainggolan Antwerp weer op voorsprong kon zetten. Gezien de krachtsverhoudingen op het veld was dat ook verdiend.

In het restant van de wedstrijd liet the Great Old lang na om de marge te vergroten, maar vlak voor tijd werd het via opnieuw Nainggolan toch nog 1-3. Daardoor zullen de mannen van Van Bommel met een goed gevoel terugreizen naar België, aangezien ze alle kans hebben om volgende week door te gaan naar de play-offronde. Daarin kan Antwerp uitkomen tegen Breidablik uit IJsland of het Turkse Basaksehir. Als die ronde ook overleefd wordt, kan technisch directeur Marc Overmars wellicht met extra financiële armslag nog wat doen op de transfermarkt.