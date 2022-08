Martins Indi en Jansen benoemen grootste gevaar voor AZ: ‘Gaat lastig worden’

Donderdag, 4 augustus 2022 om 12:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:21

AZ is nog drie wedstrijden verwijderd van de groepsfase van de Conference League. Donderdagavond staat de eerste van twee ontmoetingen met Dundee United op het programma, waarna de Alkmaarders het in de eventuele play-offs opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Riga FC en Gil Vicente. De ontmoeting met de Schotten wordt een pittige, verwachten Bruno Martins Indi en Pascal Jansen.

Dundee stroomt in tegenstelling tot AZ een ronde later in en komt donderdagavond voor het eerst Europees in actie dit seizoen. Afgelopen weekend wist de ploeg van trainer Jack Ross een punt over te houden aan de eerste competitiewedstrijd tegen Kilmarnock (1-1). "Het gaat een lastig gevecht worden", vertelde Jansen in aanloop naar het duel tijdens de persconferentie. "Dundee heeft het vorig seizoen goed gedaan om zich te kwalificeren voor deze competitie. Het is een fysiek team. Het is belangrijk dat wij ons eigen spel spelen. We hebben een plan bedacht voor morgen en we zijn er klaar voor."

Ook Martins Indi verwacht een fysiek zware wedstrijd. AZ is gehavend afgereisd naar Schotland, want zowel Riechedly Bazoer als Peer Koopmeiners is ziek, terwijl Zinho Vanheusden, Jesper Karlsson en Yukinara Sugawara niet wedstrijdfit zijn. Tot overmaat van ramp kampt ook Jens Odgaard met een blessure. "We verwachten een lastige wedstrijd. Maar we hebben vertrouwen in onze eigen kwaliteiten", aldus Martins Indi. "Als je naar hun selectie kijkt zijn bijna alle spelers lang. Ze zijn met standaardsituaties gevaarlijk. Daar moeten we klaar voor zijn."

Volgens Jansen valt de ontmoeting met Dundee niet te vergelijken met de clash tegen Celtic vorig jaar augustus. De Alkmaarders deden destijds over twee duels onder voor de Schotse grootmacht en wisten zich daarmee niet te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. "Dat was iets heel anders. Een andere beleving", aldus Jansen. "Een club met een grote geschiedenis, zowel nationaal als internationaal. Spelen in een stadion waar je jezelf niet eens kunt verstaan is heel bijzonder. Dat zijn elementen die je meeneemt in je ontwikkeling. Zowel als speler, als team en als trainer."