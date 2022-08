‘Abdou Harroui kan al na een jaar van club ruilen in de Serie A’

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 16:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:36

Abdou Harroui kan mogelijk een stap binnen de Serie A gaan maken. Volgens de Italiaanse transferjournalist Nicolò Schira hengelt Spezia naar de diensten van de spelverdeler, die onder contract staat bij Sassuolo. De clubs zijn inmiddels in onderhandeling.

Sassuolo nam Harroui deze zomer voor drie miljoen euro over van Sparta, nadat de Jong Oranje-international vorig seizoen al op huurbasis in het Mapei Stadium speelde. Nog in dezelfde transferperiode zou I Neroverdi dus alweer geld kunnen verdienen aan Harroui. Het is niet duidelijk wat Spezia voor hem zou willen betalen en of ze de middenvelder willen overnemen of huren.

De 24-jarige middenvelder speelde vorig seizoen 434 minuten in de Serie A, verdeeld over 22 wedstrijden. Daarin kwam de Leidenaar niet tot een assist of doelpunt. Hoogtepunt voor Harroui bij Sassuolo was zijn winnende doelpunt in de achtste finale van de Coppa Italia tegen Cagliari. Voor zijn overstap naar het hoogste niveau in Italië maakte Harroui furore bij Sparta, waar hij in 2018 in het eerste elftal kwam en ook debuteerde in het betaald voetbal.

Spezia zal Harroui willen verleiden met meer kans op speelminuten en kan dan bijvoorbeeld wijzen op de overstap van Albin Ekdal, die eerder deze zomer transfervrij tekende voor Spezia en Sampdoria daarvoor verliet. Bij zijn mogelijke nieuwe werkgever zou Harroui vermoedelijk moeten vechten tegen degradatie. De ploeg uit La Spezia eindigde vorig seizoen zes punten boven de streep. Sassuolo werd afgelopen jaar elfde en hoefde niet naar beneden te kijken.