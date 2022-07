Vertrouwen is immens: ‘Al haalt PSV er nog vijf, ik ga ervan uit dat ik speel’

Vrijdag, 29 juli 2022 om 07:39 • Laatste update: 07:45

Joey Veerman verwacht dat hij dit seizoen geen plaats hoeft te maken bij PSV. De Eindhovenaren haalden met Xavi Simons en Guus Til de nodige versterkingen in huis, maar als het aan de Volendammer ligt gaat dat niet ten koste van zijn positie. In gesprek met het Eindhovens Dagblad valt er geen spoortje twijfel te ontdekken bij Veerman. "Al halen ze er nog vijf, ik ga ervan uit dat ik speel", aldus de spelverdeler.

Veerman kende een succesvol debuutjaar in het shirt van PSV en kwam sinds zijn komst in de winter vijftien keer in actie in de Eredivisie. Twaalf keer deed hij dat als basisspeler. Ook komend seizoen verwacht hij op het opstellingsformulier te staan. Ook in de strijd om de TOTO KNVB Beker en de Conference League kon hij rekenen op het vertrouwen van de inmiddels vertrokken Roger Schmidt. "Ik heb alles gespeeld tot nu toe. Als ik speel zoals ik weet hoe ik kan spelen, met goals en assists, voorzie ik geen problemen dit seizoen. Ik weet zeker dat ik ze ga maken en geven", aldus Veerman.

"Ik heb bewezen dat ik met goals en assists belangrijk kan zijn, maar ook met passing van achteruit. We hebben een heel gevaarlijke aanval en ik probeer de bal zo snel mogelijk aan Noni (Madueke, red.) en Cody (Gakpo, red.) te geven en denk dat dat aardig lukt", gaat hij verder. Ook de van een blessure herstellende Érick Gutiérrez vormt geen gevaar, meent Veerman. "Ik ben de enige die op trainingen en in wedstrijden daar (linkshalf, red.) staat, dus dan ga ik daar vanuit. Tegen de kleinere clubs zal dat misschien iets aanvallender kunnen en hoef je voor de verdediging niet per se met twee man op een lijn te staan. In de echte topwedstrijden moet je denk ik wel met z’n tweeën naast elkaar komen."

Veerman is vooral blij dat de voorbereiding ten einde is. Zaterdag neemt de ploeg van Ruud van Nistelrooij het op tegen Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Daarna staat het tweeluik met AS Monaco op de rol in de derde voorronde van de Champions League. "We zijn er weer doorheen gekomen. Trainingen van een paar uur met veel intensieve elementen, zoals we die vandaag hadden, zullen we straks niet vaak meer meemaken omdat we twee keer in de week spelen. De nadruk in trainingen ligt bij PSV meer dan vorig jaar op het tactische aspect en bijvoorbeeld op het in ondertal druk op de bal proberen te krijgen. Fred (Rutten, red.) is ook veel met me bezig en leert ons details waar we veel aan hebben.”