PSV doet toezegging en bindt ‘keeper van de toekomst’ langdurig aan zich

Woensdag, 27 juli 2022 om 23:36 • Tom Rofekamp

Kjell Peersman heeft zijn contract bij PSV tot medio 2026 verlengd, meldt de club via de officiële kanalen. De club ziet in de achttienjarige doelman een toekomstig eerste keeper en heeft hem daarom een aantal toezeggingen gedaan, weet het Eindhovens Dagblad. Voor speeltijd in de A-selectie komt het dit seizoen nog te vroeg, maar Peersman mag in de leer bij zijn oudere collega's. Met de opgedane lessen mag de Belg zich wekelijks bewijzen onder de lat bij Jong PSV, dat eerder nog gebruikmaakte van een roulatiesysteem.

Ruud van Nistelrooij hevelde Peersman deze zomer net als collega's Johan Bakayoko, Ismael Saibari en Fredrik Oppegard definitief over naar de A-selectie. Van de goalie werd echter direct bekend dat hij zijn minuten voorlopig nog zou gaan maken bij Jong PSV. Peersman kwam afgelopen seizoen tot acht duels in de Keuken Kampioen Divisie en zat zelfs al eens op de bank bij het eerste, tijdens het Conference League-duel met Maccabi Tel Aviv afgelopen seizoen (1-1). "Dat is hét hoogtepunt van mijn carrière tot nog toe", aldus Peersman op de clubwebsite.

De beleidsbepalers in Eindhoven voorzien een grote toekomst voor Peersman en hebben hem daarom een traject voorgelegd. De jonge Belg gaat structureel meetrainen bij PSV 1, samen met de meer ervaren doelmannen Walter Benítez, Joël Drommel, Boy Waterman en Maxime Delanghe. In plaats van het roulatiesysteem dat het beloftenelftal tot voor kort hanteerde - drie keepers stonden om de week in de goal - mag Peersman wekelijks laten zien wat hij heeft geleerd bij het eerste. Zowel het vertrouwen als het duidelijk geschetste plan hebben de geboren Wilrijker doen instemmen met contractverlenging.

Peersman loopt al sinds 2014 rond in Eindhoven. De goalie maakte destijds de overstap van Westerlo. Na zijn entree op De Herdgang doorliep Peersman de Onder 17 en Onder 18 probleemloos, voordat hij bij Jong PSV terechtkwam. Hoewel hij nog niet op speeltijd in PSV 1 lijkt te hoeven rekenen, gaat er met Delanghe naar alle waarschijnlijkheid nog wel een concurrent wegvallen. De vierde keus van de A-selectie kan naar verluidt tweede keeper worden bij Anderlecht, maar die interesse is tot dusverre nog niet concreet geworden.